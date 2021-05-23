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Ekonomi Emekliler temmuz zammı ne kadar alacak?SGK emeklisi ne kadar zam alacak? Temmuz Bağ-Kur emekli zammı ne kadar?
Ekonomi

Emekliler temmuz zammı ne kadar alacak?SGK emeklisi ne kadar zam alacak? Temmuz Bağ-Kur emekli zammı ne kadar?

Emekliye ne kadar zam var? Ocak ayında maaşlarına zam alan ve Ramazan Bayramı ikramiyesini de 1100 TL olarak alan emekliler şimdi de temmuz 2021 zammını merak etmeye başladı. Merkez Bankası’nın beklenti anketinde yer alan TÜFE tahmini doğrultusunda altı aylık enflasyon verilerine göre enflasyon farkı alacak? Peki emekliler temmuz zammı ne kadar alan? Emekliye ne kadar zam var? SGK emeklisi ne kadar zam alacak? Temmuz Bağ-Kur emekli zammı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 08:09:00 -
Emekliler temmuz zammı ne kadar alacak?SGK emeklisi ne kadar zam alacak? Temmuz Bağ-Kur emekli zammı ne kadar?

Emeklilerin Temmuz ayı için yapılmasını bekledikleri zammın oranı tahminen %7.66 olarak kararlaştırıldı. SSK ile Bağ-Kur’dan emekli olanların aylıklarında 550 TL’ye kadar zam uygulanacak ve aynı ay içerisinde 1100 TL olan ikramiyeler de hesaplarına yatırılacak. A Haber’in haberine göre; emekli vatandaşlar için Temmuz ayı kazançlarla dolu bir ay olacak. Temmuz ayında zam ve ikramiyeler bir arada alınacak. 

Memur emeklisi temmuz zammı ne kadar?

Emekli aylıklarına yapılacak zammın oranı, 5 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileri ile beraber açıklanacak. İlk altı aylık enflasyon; SSK ile Bağ-Kur’dan emekli olanların zam oranını, memur emeklisi olanların da %3 oranındaki artışa ek olarak ne kadar fark alacağını belli edecek. İlk altı aylık enflasyon oranının %3’ünü aşan kısım kadar fark memur emeklisi olan vatandaşların zamlarına eklenecek.

Emekliye enflasyon zammı ne kadar?

Merkez Bankası’nın beklenti anketinde yer alan TÜFE tahmini doğrultusunda altı aylık enflasyon verileri yani emekli vatandaşların zammı %7.66 oranında olacak. Böylece SSK ile Bağ-Kur’dan emekli olanların Temmuz ayında alacakları aylıklarında 550 TL’lik bir artış yaşanacak. Takvimde herhangi bir değişiklik yaşanmadığı taktirde 1100 TL’lik ikramiye, 12 ve 19 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Kesin tarihleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

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