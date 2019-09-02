Toplu sözleşmede Hakem Kurulu memur ve memur emeklilerinin beklediği zam kararının açıklamıştı. Memur ve emeklilere verilen 2020 için 4+4, 2021 için de 3+3 zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki emekliler Ocak 2020’de ne kadar zam alacak? 2020 Ocak memur zammı ne kadar?

Toplu Sözleşme görüşmelerinde Hükümet ile yetkili konfederasyon Memur-Sen uzlaşamamıştı. Uzlaşamayınca konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmişti. Hakem Kurulu'da Hükümetin verdiği oransal zammın aynısını vermişti. Yani 2020 için 4+4, 2021 için de 3+3 zam oranını onaylamıştı. Toplu İş sözleşmesi Hakem Heyeti kararına göre, memur ve emekli maaşlara 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Bu doğrultuda ocak ayında maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak. 2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5’i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yükselecek. Enflasyon farkı oluşmaz ve zam oranı yüzde 4’te kalırsa memurlarda aile yardımı dahil en düşük maaş 3 bin 723 liradan 3 bin 872 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emeklisi aylığı ise ek ödeme dahil 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak. Ancak Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 3.46 enflasyon farkıyla zam yüzde 7.46’ya çıkarsa en düşük maaş memurlarda 4 bin 1 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya ulaşacak.

Emekli maaşları son zamlarla birlikte ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?