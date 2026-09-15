Emekliler için yeni formüller üzerinde çalışılıyor! İşte masadaki rakamlar

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak artışı merakla beklerken, hükümet emeklilerin gelirini artıracak yeni formül için harekete geçti. Sabah’ın haberine göre, AK Parti MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin alternatif çözüm ve destek modellerine yönelik sunum yaptı. Bir yandan atılacak adımlar beklenirken diğer yandan enflasyon tahminleri taban aylık için ipuçları veriyor.

EMEKLİLER İÇİN YENİ FORMÜLLER MASADA

AK Parti MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumunda emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin alternatif çözüm ve destek modelleri ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi gündemine ilişkin yaptığı sunumda vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen gıda ve kira enflasyonuna yönelik çalışmalar öne çıktı.

Hazırlanacak seçeneklerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenilirken, desteklerin gelire göre farklılaştırılmasına yönelik çalışmalar dikkat çekti. Ancak çalışmanın kapsamı, destek tutarı ve uygulama takvimi henüz netleşmedi.

Öte yandan yıl sonu tahminleri, emekli maaşlarına yapılacak zam için önemli ipuçları veriyor.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı yüzde 9,04 olarak hesaplanmıştı.

Ancak Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da yüzde 10,07 olarak hesaplanacak.

TABAN AYLIK 25 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Mevcut 23 bin 552 liralık taban aylığın yüzde 10,07 oranında artırılması halinde en düşük emekli aylığının 25 bin 924 liraya yükselmesi gündeme gelecek. Bu senaryoda en düşük aylıktaki artış yaklaşık 2 bin 372 lira olacak.

İŞTE MASADAKİ DİĞER TAHMİNLER

Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28.4 oldu. OVP'de yer alna tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayındaki zam oranı yüzde 9,04 olacak.

OVP tahminlerine göre emekli taban aylığı 25 bin 681 liraya yükselecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

TCMB'nin yıl sonu için açıkladığı yüzde 28'lik tahminin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Bu tahmin gerçekleşmesi halinde, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 8,7 zamla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye yükselecek.

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,32 oldu.

Yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 10,67 olması bekleniyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 10,67 zamla yaklaşık 26 bin 065 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut maaş: 23.552 TL

TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL

OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL

Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL

FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 26.065 TL

Mevcut maaş: 25.000 TL

TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL

OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL

Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL

FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 27.668 TL

Mevcut maaş: 30.000 TL

TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL

OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL

Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.018 TL

FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 33.201 TL

Mevcut maaş: 40.000 TL

TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 43.480 TL

OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 43.616 TL

Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 44.024 TL

FKE tahmini: Yüzde 10,67 zamlı 44.268 TL