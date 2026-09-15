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Ekonomi İngiltere'de işsizlik artıyor
Ekonomi

İngiltere'de işsizlik artıyor

Yeniakit Publisher
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İngiltere'de işsizlik artıyor

İngiltere’de işsizlik oranı, 2026’nın mayıs-temmuz döneminde yüzde 4,9 olarak kaydedildi. İşsizlik yıllık bazda 0,2 puan yükselirken, önceki üç aylık döneme kıyasla değişiklik göstermedi.

İngiltere’de işsizlik oranı, 2026’nın mayıs-temmuz döneminde yüzde 4,9 olarak kaydedildi. İşsizlik yıllık bazda 0,2 puan yükselirken, önceki üç aylık döneme kıyasla değişiklik göstermedi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs-temmuz dönemini kapsayan üç aylık iş gücü piyasası verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede işsizlik oranı söz konusu dönemde yüzde 4,9 oldu. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışa karşılık geldi. İşsizlik, önceki üç aylık döneme göre ise değişiklik göstermedi.

Çalışanların düzenli maaşlarındaki yıllık artış oranı mayıs-temmuz döneminde yüzde 3,5, ikramiyeler dahil maaşlarındaki artış ise yüzde 3,9 oldu.

Kamudaki çalışanların maaşları yüzde 6,3 artarken, özel sektördeki artış oranı yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

 

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının genel olarak yatay bir seyir izlediğini ve işsizlik oranının değişmediğini belirtti.

İş gücü maliyetleri yüksek

Kadrolu çalışan sayısının kademeli olarak azalmaya devam ettiğini ve son bir yıldaki düşüşlerin özellikle perakende ve konaklama sektörlerinde belirgin olduğunu kaydeden McKeown, küçük işletmelerin iş gücü maliyetlerindeki artışın işe alım kararlarını etkilediğini bildirdi.

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