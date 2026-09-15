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İsmail Kartal'ı hedef alan sözler: İlker Yağcıoğlu canlı yayında çıldırdı

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İsmail Kartal'ı hedef alan sözler: İlker Yağcıoğlu canlı yayında çıldırdı

Yorumcu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK beraberliğinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncuları eleştirdi.

#1
Foto - İsmail Kartal'ı hedef alan sözler: İlker Yağcıoğlu canlı yayında çıldırdı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - İsmail Kartal'ı hedef alan sözler: İlker Yağcıoğlu canlı yayında çıldırdı

"5 maç; 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Bu İsmail Kartal değil kim olursa olsun başını ağrıtır. Hafta arasında istifa muhabbeti olmasaydı, İsmail Hoca normal şekilde yoluna devam etseydi bile bu beraberliğin ardından yönetim eminim ki 'Ya ne yapıyoruz? İyi başlamadık, acaba hocayla devam etsek mi etmesek mi?' diye bir masaya yatırırdı. Bu net bir şekilde gözüküyor çünkü kaldırmaz."

#3
Foto - İsmail Kartal'ı hedef alan sözler: İlker Yağcıoğlu canlı yayında çıldırdı

"Antep'i yenemezsen kimi yeneceksin? Nasıl şampiyon olacaksın? Bu maçları kazanman lazım. Kimin oynadığının da ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. İlk 11'de yanlış, oyun planı da yanlış. Onları da konuşuruz belki ama sonuçta 11 tane Fenerbahçeli futbolcu sahaya çıkıyor! Bir takımın hepsi mi kötü oynar ya! İlk 45 dakika bir takımın tüm oyuncularının kötü oynadığını ilk defa görüyorum. Kaçan gole falan ben bir şey demem. Ne goller kaçıyor! Çizgiden de o gol kaçar! Kaçıyor, futbolun doğasında olan bir şey. Ona vallahi bir şey demiyorum. Ama oyun, oyuncuların isteği... Sanki sezon bitmiş, Fenerbahçe'nin de hiçbir ümidi kalmamış, öylesine oynuyorlar. Ya arkadaş sizin hafta arası hocanız gitti! İstifa etti, yönetim kabul etmedi geri geldi. Burada yönetim şu mesajı verdi: 'Hocamıza güveniyoruz, hocamızın arkasındayız' Hiç mi ayağını denk almazsın ya! Hiç mi korkmazsın 'Bu hoca devam ediyor, beni bundan sonra belki oynatmaz' falan diye endişe etmez misin?"

#4
Foto - İsmail Kartal'ı hedef alan sözler: İlker Yağcıoğlu canlı yayında çıldırdı

“Onun haricinde İsmail Kartal'ın da kafası çok karışmış. Net bir şekilde gözüküyor. Şunu söyledik ya 'Beşiktaş maçına bu üçlü ile çık' diye. Beşiktaş maçında yanlış yaptı, İrfan'ı oynattı. Antep maçında bu üçlü ile çıkılmaz ki! Gözünü seveyim... Roma maçı doğru, savunma yaptın. Roma'ya karşı müthiş bir savunma oyunu oynadın. Antep'te kazanmak zorundasın. Sen ligde şampiyon olmak istiyorsan Antep'ten 3 puanla döneceksin. Bu kadroyla da dönemezsin kardeşim! İsmail, Kante, Guendouzi… Guendouzi forvet arkası gibi oynadı, bütün boşluklara o koştu ama adamın o yeteneği yok. Tamam golü kaçırdı ama o bölgenin oyuncusu değil. Mason Greenwood var, onu oynat forvet arkası. Oğuz'u koy kanada! Oğuz'dan niye vazgeçtin? İyi oynuyordu Oğuz! Böyle rotasyon falan da olmaz! Bana kimse demesin 'Perşembe akşamı maç oynadı' bırakın ağabey ne rotasyonu ya! Herkes oynuyor aynı takımla. Perşembeden pazartesiye 4 gün var. Ondan sonra Lukaku… Vedat, Roma maçının en iyi oyuncularındandı. O maçta bile çıkmasını eleştirdik. Bugün niye Lukaku'yla başlıyorsun? Adamın en büyük gücü, fizik gücü. Arkasındaki oyuncu Abena, her pozisyonda Lukaku'dan topu aldı. Hali yok Lukaku'nun! Niye onu oynatıyorsun da Vedat'ı oynatmıyorsun? Bunun bir açıklaması var mı? Yok! Mesela sağ tarafta Mert! Semedo'dan niye vazgeçtin? Kötü mü oynuyordu, ben mi anlamadım? Eğer Mert ile devam edeceksen Talisca kalsaydı. Talisca bu maçta gol atardı. Bir şekilde sana sonuç getirirdi. Kerem'i oynatıyorsun... Allah selamet versin... 10 topun 8'ini kaybediyor. Bu oyuncuyu oynatıyorsun, formda olan Oğuz'u oynatmıyorsun. Bunun da bir açıklaması yok. Ayrıca üç ön liberoyla bu maça çıkamazsın kardeşim. Ona Beşiktaş maçında çıkacaktın. O hatayı yaptı, şimdi döndü her maça böyle bir üçlüyle çıkıyor. Hocam Fenerbahçe'sin ya! Oyunun son anları... Lukaku çıktı, Vedat girdi. Ya çıkartma Vedat girdin, Lukaku da kalsın. İki tane forvetle oyna ne olacak? En azından iki forveti gördüğü zaman... Rakip zaten ikinci yarı senin kalene gelemedi. İlk devre tehdit etti, iki tane net pozisyon kaçırdılar. Bugün bir Amed'le falan oynasa çok daha fazla sıkıntı yaşardı. Öyle bir dağınık görüntüleri vardı. Dolayısıyla da vallahi hayal kırıklığı ya! Neresinden bakarsam bakayım hayal kırıklığı! Kelimelerimi de dikkatli seçmeye çalışıyorum ama olmadı...

#5
Foto - İsmail Kartal'ı hedef alan sözler: İlker Yağcıoğlu canlı yayında çıldırdı

İsmail Kartal'ın geri dönüşü de olmadı! Hiçbir işe de yaramadı! Gitmesi de bir işe yaramamıştı zaten.”

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