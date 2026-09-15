İsmail Kartal'ı hedef alan sözler: İlker Yağcıoğlu canlı yayında çıldırdı

“Onun haricinde İsmail Kartal'ın da kafası çok karışmış. Net bir şekilde gözüküyor. Şunu söyledik ya 'Beşiktaş maçına bu üçlü ile çık' diye. Beşiktaş maçında yanlış yaptı, İrfan'ı oynattı. Antep maçında bu üçlü ile çıkılmaz ki! Gözünü seveyim... Roma maçı doğru, savunma yaptın. Roma'ya karşı müthiş bir savunma oyunu oynadın. Antep'te kazanmak zorundasın. Sen ligde şampiyon olmak istiyorsan Antep'ten 3 puanla döneceksin. Bu kadroyla da dönemezsin kardeşim! İsmail, Kante, Guendouzi… Guendouzi forvet arkası gibi oynadı, bütün boşluklara o koştu ama adamın o yeteneği yok. Tamam golü kaçırdı ama o bölgenin oyuncusu değil. Mason Greenwood var, onu oynat forvet arkası. Oğuz'u koy kanada! Oğuz'dan niye vazgeçtin? İyi oynuyordu Oğuz! Böyle rotasyon falan da olmaz! Bana kimse demesin 'Perşembe akşamı maç oynadı' bırakın ağabey ne rotasyonu ya! Herkes oynuyor aynı takımla. Perşembeden pazartesiye 4 gün var. Ondan sonra Lukaku… Vedat, Roma maçının en iyi oyuncularındandı. O maçta bile çıkmasını eleştirdik. Bugün niye Lukaku'yla başlıyorsun? Adamın en büyük gücü, fizik gücü. Arkasındaki oyuncu Abena, her pozisyonda Lukaku'dan topu aldı. Hali yok Lukaku'nun! Niye onu oynatıyorsun da Vedat'ı oynatmıyorsun? Bunun bir açıklaması var mı? Yok! Mesela sağ tarafta Mert! Semedo'dan niye vazgeçtin? Kötü mü oynuyordu, ben mi anlamadım? Eğer Mert ile devam edeceksen Talisca kalsaydı. Talisca bu maçta gol atardı. Bir şekilde sana sonuç getirirdi. Kerem'i oynatıyorsun... Allah selamet versin... 10 topun 8'ini kaybediyor. Bu oyuncuyu oynatıyorsun, formda olan Oğuz'u oynatmıyorsun. Bunun da bir açıklaması yok. Ayrıca üç ön liberoyla bu maça çıkamazsın kardeşim. Ona Beşiktaş maçında çıkacaktın. O hatayı yaptı, şimdi döndü her maça böyle bir üçlüyle çıkıyor. Hocam Fenerbahçe'sin ya! Oyunun son anları... Lukaku çıktı, Vedat girdi. Ya çıkartma Vedat girdin, Lukaku da kalsın. İki tane forvetle oyna ne olacak? En azından iki forveti gördüğü zaman... Rakip zaten ikinci yarı senin kalene gelemedi. İlk devre tehdit etti, iki tane net pozisyon kaçırdılar. Bugün bir Amed'le falan oynasa çok daha fazla sıkıntı yaşardı. Öyle bir dağınık görüntüleri vardı. Dolayısıyla da vallahi hayal kırıklığı ya! Neresinden bakarsam bakayım hayal kırıklığı! Kelimelerimi de dikkatli seçmeye çalışıyorum ama olmadı...