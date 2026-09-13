Suudi Arabistan’dan Husilere sert mesaj: Güvenliğimizin tehlikeye atılmasına izin vermeyiz!

Ortadoğu'da artan gerilimin ardından Suudi Arabistan yönetiminden ülkenin güvenliğine yönelik saldırılara ilişkin sert bir mesaj geldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bölgede giderek yükselen tansiyonun çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açtığına dikkat çeken Bin Ferhan, mevcut şartlarda önceliğin gerilimin düşürülmesi ve diplomatik girişimlere alan açılması olması gerektiğini belirtti.

“Toprak bütünlüğümüzün tehlikeye atılmasına izin vermeyiz”

Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik tehditlere değinen Bin Ferhan, Riyad yönetiminin tavrını şu sözlerle ortaya koydu:

“Suudi Arabistan, toprak bütünlüğünün ve kaynaklarının tehlikeye atılmasına izin vermez.”

Açıklama, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırının hemen ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Körfez'in güvenliği için üç şart

Bin Ferhan, Körfez ülkelerinin kalıcı güvenliğinin sağlanabilmesi için ülkelerin egemenlik ve bağımsızlıklarına saygı gösterilmesi, iç işlerine müdahaleden kaçınılması ve anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Bakan ayrıca bölgedeki deniz yollarının güvenliğine ilişkin mesajlar verdi.

Hürmüz Boğazı uyarısı

Hürmüz Boğazı başta olmak üzere uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının hayati önemde olduğunu belirten Bin Ferhan, ticari gemilerin güvenliğinin tehlikeye girmesinin yalnızca bölge ülkelerini etkilemeyeceğine dikkat çekti.

Deniz ticaretinde meydana gelebilecek bir aksamanın küresel piyasalar, tedarik zincirleri ve ekonomik büyüme üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Husiler Cazan'ı vurmuştu

Suudi Arabistan yönetimi bir gün önce Yemen'deki Husilerin ülkenin güneyindeki Cazan bölgesinde bulunan Et-Tıval kentine saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığı, bir caminin yanı sıra bazı ev ve otomobillerin zarar gördüğü bildirilmişti.

Saldırının ardından gelen Bin Ferhan'ın açıklaması, Riyad yönetiminin ülke topraklarına yönelik yeni saldırılara müsamaha göstermeyeceği yönünde güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.