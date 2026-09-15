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Gündem İstanbul'un üç ilçesinde operasyon yapıldı! Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'un üç ilçesinde operasyon yapıldı! Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul'un üç ilçesinde operasyon yapıldı! Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonda 486,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 5 adrese ve 1 araca yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı, adreslerde ve araçta yapılan aramada 486,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

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