İstanbul'un üç ilçesinde operasyon yapıldı! Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'un Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonda 486,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 5 adrese ve 1 araca yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı, adreslerde ve araçta yapılan aramada 486,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.
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