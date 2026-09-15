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Denizi yok ama tekne turu var: Ankara'da şaşırtan manzara

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Denizi yok ama tekne turu var: Ankara'da şaşırtan manzara

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü, düzenlenen tekne turlarıyla başkentlilere farklı bir gezi deneyimi yaşatıyor. Göl üzerinde yapılan turlar, özellikle gün batımında oluşan manzara nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

#1
Foto - Denizi yok ama tekne turu var: Ankara'da şaşırtan manzara

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde düzenlenen tekne turları, başkentlilere şehirden uzaklaşmadan göl manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Gölbaşı Belediyesi tarafından haftanın 7 günü düzenlenen turlar, özellikle hafta sonları ve gün batımı saatlerinde yoğun ilgi görüyor.

#2
Foto - Denizi yok ama tekne turu var: Ankara'da şaşırtan manzara

"Ankara'da deniz yok ama tekne turumuz var" Ankara'da deniz olmamasına rağmen tekne turu imkanının güzel bir deneyim sunduğunu belirten Ümit Altun, "Geçen hafta Mudanya'daydık ama buranın tadını vermedi. Ailemle geldim, tekne turuna bindik. Gayet güzeldi, beğendik. Tekne turu tatil yerlerini aratmadı, herkese tavsiye ederim. Ankara'da deniz yok ama tekne turumuz var, bayağı da güzel oldu" dedi.

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Foto - Denizi yok ama tekne turu var: Ankara'da şaşırtan manzara

"Turlar, özellikle gün batımı saati daha yoğun oluyor" Tekne turlarının yıl boyunca devam ettiğini aktaran İşletme Tesis Müdürü Yasin Çelik, turlara ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Tekne turlarımıza 2013 yılından beri devam ediyoruz. Yazın ve kışın olmak üzere her gün var tekne turu var. Kışın biraz daha az olsa da yazın aşırı yoğun oluyoruz. Bir tur ortalama yarım saattir. hafta içi günlük 500 ile 600 arası, hafta sonu ise 900 ile bin arası yolcu oluyor. Turlar, hafta sonu daha yoğun oluyor, özellikle gün batımı saati daha yoğun oluyor. Tekne turları belediyemizin güzel bir aktivitesi, herkes çok memnun kalıyor. Tekne turlarımız kişi başı 100 lira, 0-7 yaş altı çocuklarımıza ücretsiz. şehit ailelerine, gazilere ve engelli vatandaşlarımıza ücretsiz."

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Foto - Denizi yok ama tekne turu var: Ankara'da şaşırtan manzara

"Memnuniyet oranı çok yüksek, herkes çok beğeniyor" Ankara'daki tek tur teknesinin Mogan Gölü'nde hizmet verdiğini aktaran Göktürk Teknesi Kaptanı Birkan Doğruer, "Ankara'da hava alabileceğimiz, gezebileceğimiz, sahilde yürüyebileceğimiz en güzel yerlerinden bir tanesi Gölbaşı Mogan Parkı'dır. Biz burada yarım saat süren tekne turları yapıyoruz. Gölün yarısına yakın bir kısmını, yaklaşık 5 kilometrelik bir alan içerisinde vatandaşlarımızı gezdiriyoruz. Memnuniyet oranı çok yüksek, herkes çok beğeniyor. Burayı çok seviyorlar. Geceleri ayrı güzel oluyor" şeklinde konuştu. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen turlar haftanın 7 günü boyunca faaliyetlerini sürdürüyor.

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