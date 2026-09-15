Denizi yok ama tekne turu var: Ankara'da şaşırtan manzara

"Turlar, özellikle gün batımı saati daha yoğun oluyor" Tekne turlarının yıl boyunca devam ettiğini aktaran İşletme Tesis Müdürü Yasin Çelik, turlara ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Tekne turlarımıza 2013 yılından beri devam ediyoruz. Yazın ve kışın olmak üzere her gün var tekne turu var. Kışın biraz daha az olsa da yazın aşırı yoğun oluyoruz. Bir tur ortalama yarım saattir. hafta içi günlük 500 ile 600 arası, hafta sonu ise 900 ile bin arası yolcu oluyor. Turlar, hafta sonu daha yoğun oluyor, özellikle gün batımı saati daha yoğun oluyor. Tekne turları belediyemizin güzel bir aktivitesi, herkes çok memnun kalıyor. Tekne turlarımız kişi başı 100 lira, 0-7 yaş altı çocuklarımıza ücretsiz. şehit ailelerine, gazilere ve engelli vatandaşlarımıza ücretsiz."