Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yanlış emeklilik planlaması ve hatalı doğum borçlanmaları yüzünden binlerce kişinin hem yıllarını hem de milyonlarca lirasını kaybettiğini gözler önüne serdi. Şirket ortaklığına dayalı Bağ-Kur çakışmaları ve yanlış yapılan ihya işlemlerinin sigortalıları hayal kırıklığına uğrattığını belirten Erdursun, zamanında yapılmayan doğru planlamanın faturasının 2,8 milyon TL'ye kadar çıkabileceği konusunda uyardı. "Emeklilikte en pahalı hata yanlış statüye prim ödemektir" diyen uzman isim, vatandaşları kritik detaylara karşı dikkatli olmaya çağırdı.