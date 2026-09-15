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Ekonomi
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Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

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Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yanlış emeklilik planlaması ve hatalı doğum borçlanmaları yüzünden binlerce kişinin hem yıllarını hem de milyonlarca lirasını kaybettiğini gözler önüne serdi. Şirket ortaklığına dayalı Bağ-Kur çakışmaları ve yanlış yapılan ihya işlemlerinin sigortalıları hayal kırıklığına uğrattığını belirten Erdursun, zamanında yapılmayan doğru planlamanın faturasının 2,8 milyon TL'ye kadar çıkabileceği konusunda uyardı. "Emeklilikte en pahalı hata yanlış statüye prim ödemektir" diyen uzman isim, vatandaşları kritik detaylara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

#1
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, köşe yazısında emeklilikte statü, ihya ve borçlanma sürelerinin birlikte değerlendirilmemesinin nasıl büyük gecikmelere yol açtığını çarpıcı bir danışan örneğiyle gözler önüne serdi.

#2
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

Aralık 2022'de üç çocuğu için banka kredisi çekerek doğum borçlanması yapan kadın sigortalı, 3.600 gün üzerinden 58 yaşında emekli olacağını düşünürken 2025 yılında 3. çocuğuna ait borçlanma günlerinin silindiğini öğrendi. SGK, sigortalıya şirket ortaklığı nedeniyle Bağ-Kur tescilinin bulunduğunu ve ilgili dönemde doğum borçlanması hakkının oluşmadığını bildirdi.

#3
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

Erdursun, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle ifade etti: "Üç yıl önce banka kredisiyle ödediği para kendisine yalnızca yatırdığı tutar üzerinden iade ediliyor. Güncelleme, faiz veya paranın üç yıllık değer kaybını karşılayan ek bir ödeme yapılmıyor. Böylece hem prim günleri eksiliyor hem de kredi kullanılarak ödenen paranın zaman değeri kayboluyor."

#4
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

Sigortalıların en sık düştüğü yanılgılardan birinin "SGK borçlanma tutarını çıkardı, ben de ödedim. Demek ki bu günler artık kesinleşti" düşüncesi olduğunu belirten Erdursun, sonradan yapılan kontrollerde hizmet iptallerinin yaşanabileceğine dikkati çekti: "Kurum tarafından sehven oluşturulan veya ödeme aşamasında fark edilmeyen bir borçlanma, kanunda bulunmayan bir hakkı kalıcı hale getirmez. Daha sonraki kontrol sırasında borçlanmaya engel bir sigortalılık ya da şirket ortaklığı tespit edilirse hizmetler iptal edilebilir. Bu hata emeklilikten önce fark edilirse prim günleri silinir ve kişinin emeklilik tarihi ertelenir."

#5
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

Dosyadaki 2.063 günlük durdurulmuş Bağ-Kur süresinin bugünkü ihya maliyetinin yaklaşık 1 milyon 22 bin 114 TL'ye ulaştığını belirten Erdursun, sırf gün kazanmak için yapılan ihyanın büyük bir risk taşıdığı uyarısında bulundu: "Bu ödeme mevcut emeklilik planı için önerilmiyor. Çünkü yüksek maliyetinin yanında 2.063 günlük 4/b hizmetinin canlandırılması, kişinin hangi sigortalılık statüsünden emekli olacağını da değiştirebilir. Başka bir ifadeyle, yalnızca toplam gün sayısını artırmak amacıyla yapılan ihya işlemi, SSK’den emeklilik planını bozarak kişiyi Bağ-Kur şartlarına sürükleyebilir."

#6
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

Sigortalının ilk işe giriş tarihinin 1 Temmuz 1991 olduğunu, zamanında doğru planlama yapılsaydı 48 yaşını doldurduğu 1 Ağustos 2018 tarihinde emekli olabileceğini vurgulayan Özgür Erdursun, yeni yol haritasını ve oluşan maddi kaybı şöyle özetledi: Hatalı borçlanma çıkarıldıktan sonra 3.119 gün. 3.600 güne ulaşmak için 481 gün eksik bulunuyor. 1 Şubat 2027 ile Haziran 2028 arasında 17 ay isteğe bağlı sigorta ödenerek 510 gün kazanılacak.

#7
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

İsteğe bağlı ödenen süre 1.260 günün altında kaldığı için 4/a (SSK) hakkı korunacak ve sigortalı 58 yaşını dolduracağı 1 Ağustos 2028'de emekli olabilecek.

#8
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

Zamanında planlama yapılmadığı için yaşanan 10 yıllık kayba değinen Erdursun, maliyeti şu hesapla ortaya koydu:

#9
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

"2026 yılının ikinci yarısında en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL’ye yükseltildi. Bu tutarı yalnız bugünkü nominal değer üzerinden 120 ayla çarptığımızda: 23.552 TL × 120 ay = 2.826.240 TL. Ortaya yaklaşık 2,8 milyon TL çıkıyor. Bu hesap geçmiş yıllardaki gerçek aylıkları, bayram ikramiyelerini, aylık artışlarını, paranın zaman değerini ve diğer sosyal hakları içermiyor."

#10
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

Emeklilik planlamasında son 2.520 günlük hizmet dağılımından şirket ortaklıklarına, durdurulan hizmetlerden doğum çakışmalarına kadar tüm detayların uzmanlarca incelenmesi gerektiğini vurgulayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yazısını şu net mesajla noktaladı:

#11
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

"Emeklilikte en pahalı hata, fazla prim ödemek değildir. En pahalı hata, yanlış statüye prim ödeyerek emekli olunabilecek zamanı kaçırmaktır."

#12
Foto - Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

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