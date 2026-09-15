Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın

Sigortalıların en sık düştüğü yanılgılardan birinin "SGK borçlanma tutarını çıkardı, ben de ödedim. Demek ki bu günler artık kesinleşti" düşüncesi olduğunu belirten Erdursun, sonradan yapılan kontrollerde hizmet iptallerinin yaşanabileceğine dikkati çekti: "Kurum tarafından sehven oluşturulan veya ödeme aşamasında fark edilmeyen bir borçlanma, kanunda bulunmayan bir hakkı kalıcı hale getirmez. Daha sonraki kontrol sırasında borçlanmaya engel bir sigortalılık ya da şirket ortaklığı tespit edilirse hizmetler iptal edilebilir. Bu hata emeklilikten önce fark edilirse prim günleri silinir ve kişinin emeklilik tarihi ertelenir."