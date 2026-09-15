Erzurumlu öğrenciler ABD yolcusu! Örümcek zehrinden yara bandı geliştirdiler

Erzurum’dan çıkan iki genç bilim insanı adayı, tıpta sıra dışı bir fikri uluslararası arenaya taşıdı. Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, lise düzeyindeki bilimsel çalışmalarını dünya sahnesine taşıma hakkı kazandı. TÜBİTAK BİDEB’in bu yıl 57’ncisini gerçekleştirdiği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda öne çıkan ekip, tıp alanında hazırladığı projeyle ABD’de yapılacak 2027 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda Türkiye adına mücadele edecek.

Örümcek zehriyle geliştirdiler

Erzurum Remzi Sakaoğlu BİLSEM öğrencilerinden İrfan Sefiloğlu ve İrem Alparslan, Matematik ve STEM Öğretmeni Mustafa Akay’ın danışmanlığında, özellikle yatalak hastaların en büyük sağlık sorunlarından biri olan yatak yaralarına (bası yaraları) çözüm üretti. Örümcek zehrinin hücresel düzeydeki doku yenileyici ve iyileştirici etkilerinden yola çıkan öğrenciler, bu etken maddeyi kullanarak yaraların hızlı ve etkili şekilde kapanmasını sağlayan özel bir hidrojel ve yara bandı geliştirdi.

Jürinin tam notunu aldılar

Projenin deneysel, hücresel ve teknik analiz süreçleri, akademik iş birliği kapsamında Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) bünyesinde yürütüldü. Çalışmaya akademik rehberlik sağlayan Doç. Dr. Nihal Şimşek Özek ve Doç. Dr. Ferhunde Aysin'in katkılarıyla güçlenen proje, bilimselliği ve uygulamadaki yenilikçi çözümüyle jürinin tam notunu aldı.

Türkiye'yi temsil edecekler

Dünyanın en geniş kapsamlı ve en prestijli lise seviyesindeki bilim yarışması olarak kabul edilen Regeneron ISEF'te Türkiye imzası atmaya hazırlanan Erzurum ekibi, ABD'de düzenlenecek uluslararası finallerde dünya sahnesine çıkacak. Erzurum Remzi Sakaoğlu BİLSEM ve Atatürk Üniversitesi DAYTAM iş birliğiyle ortaya konan bu gurur verici başarı, bilim camiasında büyük takdir topladı.