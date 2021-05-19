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Ekonomi Emekliler dört gözle bekliyor! Zamlı maaşlar hesaplandı
Ekonomi

Emekliler dört gözle bekliyor! Zamlı maaşlar hesaplandı

Emekliler temmuz ayında alacağı zammı dört gözle beklerken, enflasyon verileri de ilk ipuçlarını vermeye başladı. Emekliler 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. İşte masadaki senaryolar...

Yeniakit Publisher
2021-05-19 12:30:00 -
Emekliler dört gözle bekliyor! Zamlı maaşlar hesaplandı

Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı ile ilgili detaylar netleşiyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl 2 defa maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli temmuz zammı için sadece iki adım kaldı.

Tahmin gerçekleşirse emekli zam oranı yüzde 7.66 olacak

Temmuzda, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini mayıs ayı için yüzde 1.27, haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.

Sabah'ın haberine göre; bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

Maaşlar kaç lira olacak?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşlar hesaplandı. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.

7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.

Emekli zammı için kritik tarih 5 Temmuz

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.

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