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Ekonomi Emekli zammı ne kadar oldu? Temmuz 2021 emekli zammı
Ekonomi

Emekli zammı ne kadar oldu? Temmuz 2021 emekli zammı

Emekli maaşı ne kadar oldu 2021 | Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaşı zammında. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı 2021

Yeniakit Publisher
2021-07-01 11:25:00 -
Emekli zammı ne kadar oldu? Temmuz 2021 emekli zammı

Milyonların gözü kulağı emekli maaşı zammında. Her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına enflasyon oranında zam yapılıyor. Henüz haziran ayı enflasyon oranı belli olmadı. Peki, emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2021 Temmuz

Emekli zammı ne kadar oldu? Temmuz 2021 emekli zammı

Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6,39 oldu. Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandığında yılın ilk 6 aylık enflasyon değeri belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranı henüz açıklanmadı ancak işin uzmanları uygulanacak zammın 6.39 olmasını bekliyor. Enflasyon rakamları açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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