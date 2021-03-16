Emekli Tümgeneral S-400'lerin yerleştirileceği 6 noktayı açıkladı
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili açıkalamalarda bulunan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, sistemin yerleştirilebileceği 6 bölgeyi anlattı.
Habertürk'te Fatih Altaylı moderatörlüğünde yapılan Teke Tek programına emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş konuk oldu.
Harita üzerinde gösterdi
Emekli tümgeneral Karataş, hazırladığı harita üzerinden S-400 füzelerinin nerelere konuşlanması gerektiğini anlattı. 6 farklı bölgenin üzerinde duran Karataş, şunları söyledi:
Doğu Akdeniz için Anamur
"S-400'ü Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki haklarımızı koruyabilmek adına Anamur'a koyabiliriz. Ayrıca ABD'yi İncirlik'ten attıktan sonra orada da değerlendirebiliriz"