Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2026’da en düşük emekli maaşı ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre, 2025 yıl sonunda enflasyon %31 civarında gerçekleşmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Bu rakam üzerinden yapılan tahminlerine göre emekli maaşları için hesaplamalar ve net rakamlar araştırılan konular arasında. Nihai karar bilindiği üzere Aralık ayında enflasyon oranları netleştiğinde belli olacak. Tahmini hesaplamalar, izleyenlerin merak ettiği en önemli soruları yanıtlıyor. Peki, emekliler hangi rakamlarla karşılaşacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu yılın sonunda maaşlarda ne kadar artış olacak? Emekli vatandaşlar ek refah payı alacak mı?

ENFLASYON YIL SONUNDA NE OLACAK?

Uzmanların tahminlerine göre 2025 yıl sonu enflasyonu %31 civarında olacak. Bu öngörüye göre SSK-Bağkur emeklilerinde %11.69, memur ve memur emeklilerinde ise %18.71 oranında maaş artışı bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı 16.881 TL, yıl sonu enflasyon farkı ile 19.099 TL’ye yükselecek. Memur emeklilerinde ise 22.672 TL olan en düşük maaş, %18.71 artış ile 26.911 TL’ye ulaşacak.

SSK BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİSİ ARASINDAKİ FARK EŞİTLENECEK Mİ?

Bu dönemde SSK-Bağkur emeklisi ile memur emeklisi arasındaki maaş farkı yaklaşık 6.5 puan. Uzmanlar, mevcut eşitleme formülünün uygulanması halinde bir sonraki dönemlerde de eşitlemenin sağlanması gerektiğini belirtiyor. Ancak geçmiş uygulamalarda eşitleme formüllerinin seçim dönemlerinden sonra tekrar verilmediği görülüyor. Bu nedenle bu dönem için eşitleme ihtimali düşük.

2026 YILINDA REFORM YILI MESAJI NE ANLAMA GELİYOR?

Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre, 2026 yılı reform yılı olarak değerlendirilecek. Yapısal dönüşüm ve reformlarla emekli maaşlarının kalıcı kazanımlar sağlaması hedefleniyor. Bu kapsamda dar gelirli emeklilerin ve asgari ücretlilerin alım güçlerinin korunmasına yönelik sosyal destek paketleri planlanıyor.

EK REFAH PAYI VE SOSYAL DESTEK UYGULAMALARI

Uzmanlar, 2026’da emeklilere yönelik ek refah payı ve sosyal desteklerin devreye girebileceğini belirtiyor. Özellikle dar gelirliler ve en düşük maaşlı emekliler, mevcut yasal düzenlemeler ve olası yeni paketler kapsamında desteklenecek. Detaylar henüz netleşmedi; uygulamalar gelir kriterlerine göre belirlenecek.

MAKSİMUM MAAŞ ARTIŞI HANGİ SEVİDE?

Yapılan tahminlere göre, en düşük SSK-Bağkur emekli maaşı maksimum 20.036 TL’ye, memur emeklilerinde ise maksimum maaş 27.115 TL’ye ulaşabilir. Uzmanlar mevcut verilerle %32 sınırının aşılmayacağını ifade ediyor.