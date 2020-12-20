Engelli maaşları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilmektedir. Engelli aylığı, belirli oran engeli bulunan ve maddi açıdan yetersiz imkanlara sahip olan kişilere sağlanmaktadır. Maaşlar karşılıksız olarak engelli vatandaşlara verilir. Bu kişilerden maaş için istenen başlıca şart %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olmalarıdır. Ancak bazı durumlarda engelli maaşları kesilmektedir. Engelli maaşı alan vatandaşlar hangi durumlarda maaşlarının kesileceğini merak ediyorlar. İşte detaylar…

Emekli Maaşı hangi durumlarda, neden kesilir?

Adres değişikliği; engelli maaşı alırken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin engelli maaşı durdurulmaktadır.

Ölüm; engelli maaşı alan kişinin vefat etmesi halinde engelli maaşı kesilmektedir.

Feragat; aylık sahibinin kendi isteği ile aylıktan faydalanmak istemediğinin yazılı olarak belirtmesi halinde engelli maaşı kesilir.

Muhtaçlığın kalkması durumunda aylık kesilir; Merkezi ve sosyal verilerden elde edilen bilgiler üzerine muhtaç olmadığına karar verilen kişilerin engelli maaşı, Mütevelli Heyet Kararı ile “Muhtaç olmama” sebebiyle kesilmektedir.

Özürlülük oranının % 40’ın altına düşmesi; eğer eski raporunuzu bulamaz ve yeni rapor çıkarmak zorunda kalırsanız ve yeni aldığınız rapor %40’ın altına düşerse maaşınız kesilmektedir.

Sosyal Güvenlik kaydının tespit edilmesi; engelli kişi eğer SSK’lı olarak çalışmaya başladığı durumda sistem tarafından otomatik olarak algılanır. Bu durumda engelli maaşı otomatik olarak kesilir.

18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için özürlünün 18 yaşını doldurması halinde aylık durdurulur; eğer engelli kişi 18 yaş altı ise ve daha sonra 18 yaşını doldurduysa maaşı durdurulmaktadır. Çünkü 18 yaş altı engelli aylığı ayrı bir maaş olarak belirlenmiştir. İki maaşın kriterleri ve ödeme miktarları farklıdır.

18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin tespit edilmesi durumunda engelli maaşı kesilir.

18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılan aynı hanede ikamet etse de fiili bakımın gerçekleşmediğinin ve aylığın özürlü için kullanılmadığının tespit edilmesi durumunda engelli maaşı kesilir.

Kişinin, Türk vatandaşlığından çıkarıldığı durumda, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi durumunda maaşı kesilmektedir.

Aylığın 1 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması, kişinin hesabından çekilmemesi durumunda engelli maaşı kesilir.