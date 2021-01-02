  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emekli maaşı belli oldu mu? | Emekli maaşı ne kadar oldu?
Ekonomi

Emekli maaşı belli oldu mu? | Emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı zammı 2021 | Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zamda. Peki, emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? | 2021 emekli maaşları ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 11:47:00 -
Emekli maaşı belli oldu mu? | Emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı zammı 2021 | Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını bekliyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı belli oldu mu? | Emekli maaşı ne kadar oldu?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına zam yapılıyor. İşçi emeklilerinin maaşlarındaki zam oranı önceki 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Memur emeklilerinin maaşlarına ise sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak zam yapılıyor. Emekli maaş zammının açıklanması için aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 4 Ocak 2021'de açıklanacak. Açıklanan rakamla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına önceki aylardaki enflasyon rakamları göz önünde bulundurulduğunda yüzde 7 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur ve emekli sandığı emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artacak. 2021 yılında memur maaşlarına yüzde 3 toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkı da eklenince memur emekli maaşlarına yüzde 6 oranında zam yapılacağı konuşuluyor.

Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları
Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'da beklenmeyen gelişme! Rusya anlaşmayı hiçe saydı
Dünya

Karabağ'da beklenmeyen gelişme! Rusya anlaşmayı hiçe saydı

Karabağ için yapılan anlaşmaya göre bölgedeki temas hattı ve Laçin koridorundaki görevli Rus asker sayısı 1960 ile sınırlı olacaktı. Bölgede..
Mustafa Sarıgül, AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetlerini anlattı
Siyaset

Mustafa Sarıgül, AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetlerini anlattı

CNN Türk canlı yayınında konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti iktidarının ülkeye önemli hizmetleri ..
Hasan Mezarcı yılbaşını kutladığı görüntüleri yayınladı!
Gündem

Hasan Mezarcı yılbaşını kutladığı görüntüleri yayınladı!

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, "Mesih dünya ile birlikte Noel ve yılbaşı kutlamanın mutluluğunu yaşıyor." açıklaması ile yılbaşı..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay