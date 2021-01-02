Emekli maaşı zammı 2021 | Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını bekliyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı belli oldu mu? | Emekli maaşı ne kadar oldu?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına zam yapılıyor. İşçi emeklilerinin maaşlarındaki zam oranı önceki 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Memur emeklilerinin maaşlarına ise sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak zam yapılıyor. Emekli maaş zammının açıklanması için aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 4 Ocak 2021'de açıklanacak. Açıklanan rakamla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına önceki aylardaki enflasyon rakamları göz önünde bulundurulduğunda yüzde 7 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur ve emekli sandığı emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artacak. 2021 yılında memur maaşlarına yüzde 3 toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkı da eklenince memur emekli maaşlarına yüzde 6 oranında zam yapılacağı konuşuluyor.