Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesine zam var mı?

Emeklilerin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri için sorgulamalar başladı. Emekli maaşlarını yanıda bayrak ikramiyesi de alacak olanlar maaş hesaplarına yatacak olan ikramiye ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin bayramdan hemen önce ödenmesi bekleniliyor.

Emekli ikramiyesine zam olacak mı?

Ramazan Bayram ikramiyesi ne kadar? 13 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde bir zam olup olmayacağı da bu nedenle henüz bilinmiyor. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldıkları bayram ikramiyesine %25 oranında zam yapılmasının gündeme geleceği iddia edildi. Daha önceden 1000’er lira bayram ikramiyesi alan emekli vatandaşlara bu oranda zam yapıldığı takdirde ek ödemelerle birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1250 lira ikramiye alması gündemde olacak.

Emekli ikramiyesi ne kadar?

Geçtiğimiz senelerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 2 bin Türk Lirası ikramiye ödemesi alan emekliler, bu yılın ödemeleri için bekliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak. Bu bayramlardan önce ödemelerin yapılması bekleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram öncesi hafta içinde bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Bayrak ikramiyesi artacak mı?

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetileri Derneği bayram ikramiyeleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi. TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın imzasını taşıyan mektupta bayrak ikramiyelerinin artırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesi talep edildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyelerimiz 6 dönemdir aynı miktarda ödenmekte o gün için ufakta olsa bir kurban alına bilirken bugün maalesef kurbanın dörtte biri alınamaz duruma gelinmiştir.

Biz yaşlı emekli insanlar olarak, dini vecibelerimizi yerine getiremediğimizde büyük bir mahcubiyet ve üzüntü duymaktayız. Bayram günü sevinçli, güler yüzlü olmamız gerekirken bayramımızı kutlamaya gelen çocuklarımızı ve torunlarımızı mahcup karşılamaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanım % 70 ’i asgari ücret altında bir aylıkla geçim ve hayat mücadelesi veren yaşlı vatandaşların bayram ikramiyesi ödeneklerinin makul bir seviyeye çekilerek yıllık artışlarının da asgari ücret artışlarına endekslenmesini için gereğini zatıâlinizin emir ve müsaadelerinize arz ve talep ederiz.”