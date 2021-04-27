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Ekonomi Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

2021 Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri merak ediliyor. Ramazan Bayramı yaklaştıkça emekli vatandaşlar "Emekli ikramiyesi ne kadar? Zamlı ikramiyeyi kimler alacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 00:20:00 -
Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne kadar oldu, zam geldi mi?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

 

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