  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan F-35 uyarısı: Ankara'nın doğusuna kadar tesir altına alırlar

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, Yunanistan'ın ABD'den F-35 alacağına ilişkin çıkan iddiaları yorumladı. Karakuş, 'Acil olarak füze ihtiyacımızı gidermemiz gerekiyor' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:15:00 -
Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan F-35 uyarısı: Ankara'nın doğusuna kadar tesir altına alırlar

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedarik etmesinin ardından maruz kaldığı F-35 yaptırımlarını ve Yunanistan'ın F-35 alma ihtimalini değerlendirdi.

Erdoğan Karakuş, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Trump seçilirse belki F-35 konusu hallolacak. Ama eğer seçilemezse ve hallolamazsa bizim zaten uzun menzilli füze üretiminde sıkıntımız yok. 2 bin menzile sahip füzemiz çok pahalı. Kısa menzilli füzelerimizi çoğaltmalıyız. En azından 300 kilometreye sahip füzeleri arttırmamız lazım. F-35'lerin alınamamasında beni en çok endişelendiren şey, başka ülkenin bu uçaklarla karşımıza çıkmasıdır. Yani bunu kimse düşünmüyor. Mesela Yunanistan almak istiyor. En büyük çekingemiz, Yunanistan'ın F-35 uçaklarına sahip olmasıdır. Bu uçaklar Yunanistan'dan kalktığı vakit Ankara'nın doğusundaki her yeri tesiri altına alacak. Böyle bir konumda Türkiye. Yeterli miktarda caydırıcı füzelere sahip olmamız lazım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

münafık ve kafirler diretse bile bu uçakları almamızlazım bunların yerini dünyada başka uçak tutamaz tahribat gücü yüksek
  • Yanıtla

can

suriyede varda ne oluyor İsrail yeri göğü bombalıyor bu uçaklarla
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı