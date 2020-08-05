Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan F-35 uyarısı: Ankara'nın doğusuna kadar tesir altına alırlar

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedarik etmesinin ardından maruz kaldığı F-35 yaptırımlarını ve Yunanistan'ın F-35 alma ihtimalini değerlendirdi.

Erdoğan Karakuş, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Trump seçilirse belki F-35 konusu hallolacak. Ama eğer seçilemezse ve hallolamazsa bizim zaten uzun menzilli füze üretiminde sıkıntımız yok. 2 bin menzile sahip füzemiz çok pahalı. Kısa menzilli füzelerimizi çoğaltmalıyız. En azından 300 kilometreye sahip füzeleri arttırmamız lazım. F-35'lerin alınamamasında beni en çok endişelendiren şey, başka ülkenin bu uçaklarla karşımıza çıkmasıdır. Yani bunu kimse düşünmüyor. Mesela Yunanistan almak istiyor. En büyük çekingemiz, Yunanistan'ın F-35 uçaklarına sahip olmasıdır. Bu uçaklar Yunanistan'dan kalktığı vakit Ankara'nın doğusundaki her yeri tesiri altına alacak. Böyle bir konumda Türkiye. Yeterli miktarda caydırıcı füzelere sahip olmamız lazım" dedi.