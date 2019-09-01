Emekli faizsiz kredi ve avans nasıl alınır, başvurular nereye yapılacak?

Emekli olmak için yıllarca çalışan vatandaşlar emekli prim ve yaşını tamamlayıp emekli olmak için SGK’ya başvuruda bulunmakta. Emekliliği tamamlayanlar emekli maaşı alanaca kadar faizsiz kredi ve avans alabilecek. Peki Emekli faizsiz kredi ve avans nasıl alınır, emekli faizsiz kredi başvuruları nereye yapılacak? Faizsiz avans alma şartı nedir?

Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Emekliye faizsiz kredi yürürlüğe girdi mi?

SSK ve Bağkur emeklilerine faizsiz kredi ve avans verilmesiyle ilgili konu da hala gündemde. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak 3 maaş avans ve 10 maaş kredi başvurusu yapabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Ancak uygulama henüz yürürlüğe girmedi.