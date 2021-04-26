Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri! Bayram ikramiyesi zammı ne kadar? 2021 emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekliler, 12-15 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı’ndan önce ödenecek ikramiyelerini bekliyor. Milyonlarca SGK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi ile dul ve yetim ile şehit yakınları ile gaziler bayram ikramiyesi ne kadar? sorusunun yanıtını arıyor. Peki emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı mı? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri! Bayram ikramiyesi zammı ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.” dedi.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor. Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021. Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.