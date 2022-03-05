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Dünya Elon Musk'tan Ruslara kıyak
Dünya

Elon Musk'tan Ruslara kıyak

Tüm dünya Putin'in propaganda aracı olarak kullandığı Rus haber ajanslarını engellerken, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan tam tersi bir hareket geldi. Musk, Ukrayna’da dün aktive ettiği uydu interneti sistemi projesi Starlink’te Rus haber kaynaklarını engellemeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 19:37:00 -
Elon Musk'tan Ruslara kıyak

Tesla’nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, bazı dünya liderlerinin Ukrayna’da kullanıma açılan uydu interneti sistemi Starlink’te Rus haber kaynaklarını engellemesini istediğini belirtti.

Söz konusu talebin Ukrayna’dan gelmediğini vurgulayan Musk, silahla tehdit edilmedikçe böyle bir şey yapmayacağını aktararak, “Mutlak ifade özgürlüğü taraftarı olduğum için üzgünüm.” ifadesini kullandı.

Musk, bir Twitter kullanıcısının mesajına yaptığı, "Rusya kaynaklı haberlerin propaganda olduğu" yönündeki yoruma da “Tüm haber kaynakları kısmen propagandadır, bazıları diğerlerinden daha fazladır.” şeklinde cevap verdi.

Dün de Ukraynalıları Starlink uydu interneti sistemini ihtiyatla kullanmaları konusunda uyaran Musk, bugün çatışma bölgelerine yakın bazı Starlink terminallerinin birkaç saat boyunca sinyal kesicilerle hedef alındığını, teknik ekibin frekans boğucuları atlamayı başardığını ifade etti.

Elon Musk, Ukrayna halkına güçlü olmaları çağrısında bulunurken, bu savaşı istemeyen Rus halkına da sevgilerini iletti.

Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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