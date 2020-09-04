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Teknoloji Elon Musk'tan Mars'a gideceklere kritik uyarı: Ölme ihtimaliniz yüksek
Teknoloji

Elon Musk'tan Mars'a gideceklere kritik uyarı: Ölme ihtimaliniz yüksek

Space X'in kurucusu Elon Musk, koloni kurmak için Mars'a gideceklere ölebilecekleri uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:34:00 -
Elon Musk'tan Mars'a gideceklere kritik uyarı: Ölme ihtimaliniz yüksek

4 gün süren 'İnsanlar Mars'a Zirvesi'nde konuşma yapan Space X'in kurucusu Elon Musk, Mars'ta koloni kurmanın risklerini ele aldığı konuşmasında koloni kurmak için Mars'a gideceklerin ölüm ihtimallerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Musk, sürecin zorlayıcı olacağını ama başarılı olunduğu takdirde bunun oldukça ihtişamlı olacağını söyledi.

Space X ve Starship roketine de değinen Elon Musk, roketin çalışmalarında iyi bir ilerleme olduğunu fakat yolcuları uzaya yollamak için aşılması gereken adımlar olduğunu ifade etti.

2050 senesinde Mars'ta kendi kendine yeten şehir kurma planları hakkında ayrıntıları aktaran Elon Musk, bunun oldukça tehlikeli ve zor bir şey olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde ilk fırlatma testine giren Starship'in yeni prototipi de (SN6) bir defa daha kısa mesafeli fırlatma için test edildi.

152 metre boyunca yükselen Starship, ardından belirlenen alana güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi. Şirket, Ay ve Mars'a kargonun beraberinde bir seferde 100 kadar yolcuyu gönderebilmek için Starship üzerinde çalışıyor.

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Yorumlar

Trabzon

Neciki bu nerden biliyor. Araba satıcısı diilmi bu. Elektrikli
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akif

Süleymancılara göre mehdi amca adlı biri 2.5 saatte gitmiş, bir şey olmamış. marslılların hepsi müslüman ve süleymanlıymış. Allahım daha neler duyacağız?
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