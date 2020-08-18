Elon Musk'tan ilginç paylaşım: Kendisine linç kampanyası başlattı

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda hayranlarından ilginç bir yardım isteyerek Wikipedia'da kendisi için bir linç kampanyası başlattı.

Musk, yaptığı paylaşımda "Tarih kazananlar tarafından yazılır. Wikipedia dışında..." ifadelerini kullandı. Ardından bir paylaşım daha yapan Musk, "Lütfen beni Wikipedia'da linçleyin, size yalvarıyorum..." dedi. Bu paylaşımın ardından ise Elon Musk'ın Wikipedia sayfası, birbirinden ilginç bilgilerle dolduruldu.

Wikipedia sayfası kilitlendi

Wikipedia'da kısa süre içerisinde binlerce kötü yorum alan Musk, bu yorumlara eğlendiğini belirten emojiler atarak karşılık verdi. Ancak Wikipedia yetkilileri, kısa sürede durumun farkına vararak Musk'ın Wikipedia sayfasını kilitledi.