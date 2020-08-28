Elon Musk’tan flaş açıklama! ‘Ciddi bir saldırıydı’
ABD'li girişimci Elon Musk’ın Nevada’daki tesisinin siber saldırıya uğradığı açıklandı. Açıklama yapan Musk, “bu ciddi bir saldırıydı” ifadelerine yer verdi.
ABD Adalet Bakanlığı, bu hafta içerisinde adı açıklanmayan bir şirkete siber saldırıya ilişkin ayrıntı verdi.
Şirkete yapılan siber saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir Rus vatandaşı gözaltına alındı.
Saldırıda bahsedilen şirketin, Elon Musk’a ait Tesla şirketi olduğu öne sürüldü.
Tesla şirketinin haberlerini yayınlayan internet sitesi Teslarati konuyu gündemine getirdi.
Açıklamalarda bulunan site, siber saldırıya uğrayan şirketin Nevada eyaletindeki Tesla tesisi olduğunu belirtti.
Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından seslendi. Musk, bahsi geçen saldırıyı doğrulayarak, “bu ciddi bir saldırıydı” ifadelerini kullandı.