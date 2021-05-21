Elon Musk'tan dogecoin açıklaması! Kripto piyasası hareketlendi

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ederken milyarder iş adamı Elon Musk düşüş grafiklerini yukarı çevirecek açıklamalarda bulundu.

Musk, Twitter'da bir kullanıcı ile etkileşime girerek Dogecoin'e ilişkin olarak "Doge satmadım ve satmayacağım" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Dogecoin yükselişe geçti ve 0.40 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

1 dolar iması

Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Penceredeki Doge ne kadar" yazdı. Dolar şeklinde duran ancak George Washington yerine Dogecoin simgesini koyan Musk, kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima etmiş oldu.

SNL sonrası sert gerilemişti

NBC'de yayımlanan ve Dogecoin'e ilişkin beklentiler yaratacak açıklamalar yapması beklenen Elon Musk, SNL'de Dogecoin'in fiyatını artıracak açıklamalarda bulunmamasının ardından kripto para sert düşüş yaşamıştı. Sosyal medya kullanıcıları Elon Musk'a beklenti yaratıp olumlu açıklamalar yapmamasından dolayı tepki göstermişti.

Rusya'ya geliyor

Tesla CEO'su Elon Musk, 20-22 Mayıs'ta St. Petesburg'da düzenlenecek global Uzay Araştırmaları Forumu'na katılacak.

Toparlanma başladı

Çin'in finans kuruluşları ve ödeme şirketlerinin kriptolarla ilişkili hizmetler vermelerini yasaklamasının ardından gelen sert satış dalgası yerini toparlanmaya bıraktı.

ABD'de 10 bin doların üzerindeki kripto para işlemlerinde gelir idaresi kurumu IRS'e bildirim yapılması düzenlemesi fiyatları bir miktar frenlemiş oldu. Ancak Elon Musk'ın açıklamaları piyasanın iştahını artırdı.

Bitcoin geçtiğimiz güne göre yüzde 3 oranında primle 40 bin 675 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum 2800 dolar civarında alıcı buluyor.

50 günlük ortalamaya gelindi

Analistler, Bitcoin fiyatının 50 günlük ortalamasına geldiğini ve bu seviyesinin bundan sonraki süreçte belirleyici olacağını söyledi.

45 bin dolar hedefi

40 bin 500 dolar seviyesinin aşılması halinde 45 bin dolar seviyesinin hedefleneceğini ifade eden analistler, 50 günlük ortalamanın geçilememesi halinde destek olarak ise 38 bin doları işaret ediyorlar.