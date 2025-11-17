  • İSTANBUL
Elon Musk'tan Çin bağımlılığına karşı önlem! Talimat gönderdi

ABD–Çin arasındaki ticaret gerilimi tırmanırken Tesla, ABD’de üretilecek araçlarda Çin menşeli hiçbir bileşenin kullanılmaması için tedarikçilerine kesin talimat verdi.

ABD ile Çin arasında artan ticaret savaşı otomotiv sektörünü de derinden etkiliyor. Bu ortamda Tesla, kritik bir karara imza attı. Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre Elon Musk, Tesla’nın ABD’de ürettiği araçlarda Çin'de üretilen hiçbir parçanın kesinlikle kullanılmamasını istedi.
Tedarikçilere gönderilen talimatta, mevcut bazı bileşenlerin Çin dışı alternatiflerle çoktan değiştirildiği, diğer tüm parçaların da 1–2 yıl içinde tamamen Çin dışından temin edilmesi gerektiği belirtiliyor.

MUSK’IN KARARININ ARKASINDAKİ NEDENLER

Tesla'nın bu hamlesinin arkasında birkaç büyük etken bulunuyor:

  • Ticaret savaşının derinleşmesi
  • ABD’nin Çin menşeli bileşenlere uyguladığı gümrük tarifelerinden kaçınma isteği
  • Çin kaynaklı tedarik kesintisi riskine karşı korunma ihtiyacı
  • Tesla’nın Çin pazarında satışlarının düşmeye başlaması

Şirket, Çin’den gelen parçalara olan bağımlılığı azaltarak hem maliyet baskısını kontrol etmeyi hem de siyasi belirsizliklerden daha az etkilenmeyi hedefliyor.

TESLA ARTIK ÇİN PAZARINA ESKİSİ GİBİ BAĞIMLI DEĞİL

Son yıllarda Çinli elektrikli araç üreticilerinin (BYD, NIO, Li Auto vb.) hızlı yükselişi Tesla’nın ülkedeki pazar payını azaltmış durumda. Yerli markaları tercih eden Çinli tüketicilerin değişen alışkanlıkları nedeniyle Tesla’nın Çin pazarındaki büyümesi yavaşladı.

Bu nedenle Elon Musk’ın, Çin’i kızdırabilecek böyle bir kararı almaktan artık eskisi kadar çekinmediği yorumları yapılıyor.

GENEL MOTORS DA AYNI YOLDAN GİDİYOR

Tesla’nın attığı bu adım sektörde yalnız değil. General Motors da bu hafta binlerce tedarikçisine üretim zincirlerinden Çin yapımı parçaları çıkarmaları yönünde uyarı gönderdi.
Bunun sebepleri:

Nadir toprak elementlerinde oluşabilecek jeopolitik riskler, Pandemide yaşanan çip arzı krizlerinin tekrarlanma ihtimali, ABD'nin sürekli değişen tarife politikaları, Tedarik zincirinde artan kırılganlık.

Otomotiv devleri, Çin’e olan bağımlılığı azaltıp daha dayanıklı ve belirsizlikten etkilenmeyen bir üretim modeli kurmaya çalışıyor.

ABD OTOMOTİV SEKTÖRÜ YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Sektörün genel eğilimi artık çok net:

Tedarik zincirleri yeniden yapılandırılıyor.

Çin bağımlılığı hızla azaltılıyor.

Yerelleştirilmiş ve çeşitlendirilmiş üretim planları hız kazanıyor.

Tesla’nın Çin menşeli parçalara kapıyı kapatması, küresel otomotiv tedarik zincirinin önümüzdeki yıllarda ne kadar büyük bir dönüşüm geçireceğinin en güçlü işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

