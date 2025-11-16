Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Mahçupyan'ın Sözleri:

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video klipte, Mahçupyan'ın siyasi analizi şu çarpıcı ifadelerle özetleniyor:

"Laik kesim için Tayyip Erdoğan'ı gördükçe hastalanıyor..."

"Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Mahçupyan'ın bu sözleri, Türkiye'de uzun süredir devam eden siyasi gerilimin ve özellikle laik-muhafazakar eksenindeki derin ayrışmanın psikolojik boyutuna odaklanıyor. Yazar, laik kesimin eleştirel pozisyonunun zaman zaman rasyonel sınırları aştığını ve kişisel bir tepkiye dönüştüğünü ima ediyor.

Sosyal Medyada Yansıması:

Mahçupyan'ın ifadelerinin paylaşıldığı sosyal medya gönderisinde, videoyu paylaşan kullanıcı ise destekleyici bir yorumla konuyu ileri taşıdı:

"O zaman daha çok delirmeye devam edecekler..."

Bu yorum, Mahçupyan'ın analizinin özellikle muhafazakar kesim tarafından, mevcut iktidarın gücünün ve sürekliliğinin bir göstergesi olarak algılandığını ortaya koyuyor. Söz konusu ifadeler, sosyal medyada farklı siyasi görüşe sahip kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara ve yorumlaşmalara yol açtı.