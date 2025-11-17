  • İSTANBUL
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

İmamoğlu bir projedir!
Gündem

Ara tatil bugün sona eriyor: Milyonlarca öğrenci yeniden dersbaşı yapıyor

Ara tatil bugün sona eriyor: Milyonlarca öğrenci yeniden dersbaşı yapıyor

2025-2026 Eğitim Öğretim yılının birinci ara tatili bugün sona eriyor. Dokuz günlük aranın ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci yeniden okullarına dönecek. LGS ve YKS gibi kritik sınavların tarihleri de belli oldu.

Öğrencilerin dört gözle beklediği dokuz günlük birinci ara tatil bugün sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem, kaldığı yerden devam edecek ve sınıflar yeniden şenlenecek.

SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 8. ve 12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren kritik sınavların tarihleri netleşti.

  • LGS (Liselere Geçiş Sistemi): 14 Haziran

  • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı): 21-22 Haziran

Öğrenci ve velilerin bu tarihlere göre hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.

YARIYIL VE İKİNCİ DÖNEM TARİHLERİ

2025-2026 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

 

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, maneviyat düşmanlarının, dünkü Cuma hutbesinde “Mehmetçik, Şehitli..
Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
