Ara tatil bugün sona eriyor: Milyonlarca öğrenci yeniden dersbaşı yapıyor
2025-2026 Eğitim Öğretim yılının birinci ara tatili bugün sona eriyor. Dokuz günlük aranın ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci yeniden okullarına dönecek. LGS ve YKS gibi kritik sınavların tarihleri de belli oldu.
Öğrencilerin dört gözle beklediği dokuz günlük birinci ara tatil bugün sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem, kaldığı yerden devam edecek ve sınıflar yeniden şenlenecek.
SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 8. ve 12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren kritik sınavların tarihleri netleşti.
-
LGS (Liselere Geçiş Sistemi): 14 Haziran
-
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı): 21-22 Haziran
Öğrenci ve velilerin bu tarihlere göre hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.
YARIYIL VE İKİNCİ DÖNEM TARİHLERİ
2025-2026 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.