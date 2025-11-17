Ara tatil bugün sona eriyor: Milyonlarca öğrenci yeniden dersbaşı yapıyor

Öğrencilerin dört gözle beklediği dokuz günlük birinci ara tatil bugün sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem, kaldığı yerden devam edecek ve sınıflar yeniden şenlenecek.

SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 8. ve 12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren kritik sınavların tarihleri netleşti.

LGS (Liselere Geçiş Sistemi): 14 Haziran

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı): 21-22 Haziran

Öğrenci ve velilerin bu tarihlere göre hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.

YARIYIL VE İKİNCİ DÖNEM TARİHLERİ

2025-2026 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.