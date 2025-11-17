  • İSTANBUL
İngiltere mültecilere karşı sertleştiriyor

İngiltere mültecilere karşı sertleştiriyor

İngiliz yönetimi, son zamanların en geniş kapsamlı göç politikası değişikliğine hazırlanıyor.

İngiliz yönetimi, son zamanların en geniş kapsamlı göç politikası değişikliğine hazırlanıyor.

İngiltere Cumartesi günü yaptığı açıklamada sığınmacı politikasını revize edeceğini söyledi.

Politika değişikliği, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin aşırı sağcı popülist akımların güç kazanmasını engellemeye yönelik bir girişimi olarak yorumlanıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, değişikliklerin bir parçası olarak, belirli sığınmacılara barınma ve haftalık ödenekler de dahil olmak üzere destek sağlamaya yönelik yasal görevin kaldırılacağı belirtildi.

Bakanlık, önlemlerin çalışabilecek durumda olup da çalışmamayı tercih eden sığınmacılar ve yasaları çiğneyenler için geçerli olacağını söyledi. Bakan Shabana Mahmood, "Bu ülke tehlikeden kaçanlara kucak açma konusunda gurur verici bir geleneğe sahip, ancak cömertliğimiz yasa dışı göçmenleri Manş Denizi'nin ötesine çekiyor. Göçün hızı ve ölçeği toplumlar üzerinde muazzam bir baskı oluşturuyor." dedi.

100'den fazla İngiliz sivil toplum kuruluşu ise Mahmood'a mektup yazarak "göçmenlerin günah keçisi ilan edilmesine ve sadece zarar veren göstermelik politikalara son vermesi" çağrısında bulundu ve "bu tür adımların ırkçılığı ve şiddeti körüklediğini" söyledi.

Anketlere göre İngiltere'de sığınmacılar konusu seçmenlerin en büyük endişeleri arasında birinci sıraya yükseldi ve ekonomik endişeleri geride bıraktı. Son bir yılda 109 bin 343 kişi İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu.

Reformlarda Danimarka'nın politikalarından ilham alındığı belirtiliyor.

Bu yılın başlarında üst düzey İçişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Danimarka'nın sığınma konusundaki yaklaşımını incelemek üzere Kopenhag'ı ziyaret etmişti.

Danimarka yönetimi, ülkelerini güvenli bulması halinde sığınmacıları geri gönderilebiliyor. Diğer önlemlerin yanı sıra, kanunlar Danimarkalı yetkililerin "destek masraflarını karşılamak" için sığınmacıların değerli eşyalarına el koymasına izin veriyor.

İngiltere halihazırda kendi ülkesinde güvende olmadığını kanıtlayanlara sığınma hakkı, zulüm görme riski altında olduğu düşünülenlere de mülteci statüsü veriyor. Bu statü beş yıl sürüyor ve sonrasında belirli kriterleri karşılamaları halinde kalıcı yerleşim için başvuruda bulunulabiliyor.

İngiltere Mülteci Konseyi ise yaptığı açıklamada, "mültecilerin tehlikeden kaçarken sığınma sistemlerini karşılaştırmadıklarını ve İngiltere'ye aile bağları, biraz İngilizce bilgisi veya güvenli bir şekilde yeniden başlamalarına yardımcı olacak mevcut bağlantılar nedeniyle geldiklerini" vurguladı.

Kaynak: Mepa News

