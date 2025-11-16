  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü
Gündem

İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İSFALT A.Ş.’deki mali çöküş tartışılırken Özgür Özel’in Arnavutköy’ün asfaltı 6.500 TL’ye aldığı iddiası, paylaşılan belgelerle çürütüldü. Faturalar asfaltın 3.500 TL’ye alındığını gösterirken, belediye kendi asfalt tesisini kurmak için düğmeye bastı.

İSFALT A.Ş.’nin mali olarak çöktüğü dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Arnavutköy Belediyesi’ne yönelik ortaya attığı asfalt iddiası, paylaşılan resmi belgelerle geçersiz kaldı. Asfaltın 3.500 TL’ye alındığı ortaya çıkarken konunun İBB Meclisi’nde de gündem olduğu belirtildi. Arnavutköy Belediyesi ucuz asfalt için kendi üretim tesisinin kurulumuna başladı.

 

İSFALT’taki Mali Krizin Üzeri Örtülmek İstendi

İBB’ye bağlı İSFALT A.Ş.’de yaşanan mali çöküşün tartışıldığı bir süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Arnavutköy Belediyesi’nin asfaltı 6.500 TL’ye aldığı yönündeki iddiası asılsız çıktı. Paylaşılan faturalar ve evraklar, açıklamanın gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde gösterdi.

 

Soruşturma dosyalarına yansıyan kayıtlar, İSFALT’ın uzun süredir yönetim zafiyetleri ve ciddi kaynak kayıpları nedeniyle ağır zarara uğratıldığını, şirketin mali yapısının çöküş noktasına geldiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, Özel’in iddiasının İSFALT’taki büyük zararın kamuoyunda tartışılmasını gölgelemeye yönelik bir girişim olduğunu açık biçimde ortaya koydu.

İBB Meclisi’nde Gündem Oldu

İSFALT’ın mali yapısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de gündeme taşındı.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, şirketin içine sürüklendiği durumu şu sözlerle değerlendirdi:

Şirket bırakın zarar etmeyi, zarara geçtik; sermayeyi tüketmiş, sermaye yok edilmiş. Demek ki birileri burada yediler içtiler, hesabı da ödemediler.

Kaynar’ın bu ifadeleri, İSFALT’ın mali çöküşünün boyutlarını gözler önüne sererek mecliste geniş yankı uyandırdı.

 

Gerçek Fiyat Belgelerle Netleşti

Özgür Özel’in iddiasının aksine Arnavutköy Belediyesi’nin asfaltı ton başına 3.500 TL’ye aldığı belgelerle doğrulandı. Faturalarda alım sürecinin mevzuata uygun, şeffaf ve piyasa şartlarına uygun biçimde yürütüldüğü açıkça görülüyor.

Bu bulgular, ortaya atılan iddianın hem rakamsal hem hukuki açıdan dayanaksız olduğunu ortaya koydu.

 

Arnavutköy Belediyesi Kendi Asfalt Fabrikasını Kuruyor

Tartışmalar devam ederken Arnavutköy Belediyesi asfalt maliyetlerini azaltmak ve yol çalışmalarını hızlandırmak için önemli bir adım attı. Belediye, ilçeye modern bir asfalt üretim tesisi kazandırmak üzere çalışmalara başladı.

Tesisin hizmete alınmasıyla birlikte maliyetlerin kayda değer şekilde düşmesi, asfalt üretiminin hızlanması ve çevre ilçelere yapılacak satışlarla belediyeye yeni gelir kaynakları oluşturulması bekleniyor. Bu yatırım, İstanbul genelinde uygun maliyetli asfalt tedariki için de kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Arnavutköy Belediyesi’nin attığı bu stratejik adım, yüksek maliyet tartışmalarının gölgesinde İstanbul’a ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Yolsuzluk iddianamesine karşı "Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede
Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

Siyaset

Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!
CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Gündem

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu
Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Gündem

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu
AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

Gündem

AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Bu kiralik sözde başkanın ismini değiştirelim yalan makinası olsun çünkü çok yalan söylüyor dolaysiyla iftirada atıyor
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza
Gündem

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Manisa'da polis aracı tıra çarptı. Feci kazada 1 polisimiz şehit düştü. 1 polis ise ağır yaralandı.
Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda "ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller"
Gündem

Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda “ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller”

2015 yılında bile Samanyolu habere çıkıp, "Fethullah Gülen’den bu ülke ne zarar görmüş” diyen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, u..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23