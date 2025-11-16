İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü

İSFALT A.Ş.’nin mali olarak çöktüğü dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Arnavutköy Belediyesi’ne yönelik ortaya attığı asfalt iddiası, paylaşılan resmi belgelerle geçersiz kaldı. Asfaltın 3.500 TL’ye alındığı ortaya çıkarken konunun İBB Meclisi’nde de gündem olduğu belirtildi. Arnavutköy Belediyesi ucuz asfalt için kendi üretim tesisinin kurulumuna başladı.

İSFALT’taki Mali Krizin Üzeri Örtülmek İstendi

İBB’ye bağlı İSFALT A.Ş.’de yaşanan mali çöküşün tartışıldığı bir süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Arnavutköy Belediyesi’nin asfaltı 6.500 TL’ye aldığı yönündeki iddiası asılsız çıktı. Paylaşılan faturalar ve evraklar, açıklamanın gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde gösterdi.

Soruşturma dosyalarına yansıyan kayıtlar, İSFALT’ın uzun süredir yönetim zafiyetleri ve ciddi kaynak kayıpları nedeniyle ağır zarara uğratıldığını, şirketin mali yapısının çöküş noktasına geldiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, Özel’in iddiasının İSFALT’taki büyük zararın kamuoyunda tartışılmasını gölgelemeye yönelik bir girişim olduğunu açık biçimde ortaya koydu.

İBB Meclisi’nde Gündem Oldu

İSFALT’ın mali yapısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de gündeme taşındı.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, şirketin içine sürüklendiği durumu şu sözlerle değerlendirdi:

“Şirket bırakın zarar etmeyi, zarara geçtik; sermayeyi tüketmiş, sermaye yok edilmiş. Demek ki birileri burada yediler içtiler, hesabı da ödemediler.”

Kaynar’ın bu ifadeleri, İSFALT’ın mali çöküşünün boyutlarını gözler önüne sererek mecliste geniş yankı uyandırdı.

Gerçek Fiyat Belgelerle Netleşti

Özgür Özel’in iddiasının aksine Arnavutköy Belediyesi’nin asfaltı ton başına 3.500 TL’ye aldığı belgelerle doğrulandı. Faturalarda alım sürecinin mevzuata uygun, şeffaf ve piyasa şartlarına uygun biçimde yürütüldüğü açıkça görülüyor.

Bu bulgular, ortaya atılan iddianın hem rakamsal hem hukuki açıdan dayanaksız olduğunu ortaya koydu.

Arnavutköy Belediyesi Kendi Asfalt Fabrikasını Kuruyor

Tartışmalar devam ederken Arnavutköy Belediyesi asfalt maliyetlerini azaltmak ve yol çalışmalarını hızlandırmak için önemli bir adım attı. Belediye, ilçeye modern bir asfalt üretim tesisi kazandırmak üzere çalışmalara başladı.

Tesisin hizmete alınmasıyla birlikte maliyetlerin kayda değer şekilde düşmesi, asfalt üretiminin hızlanması ve çevre ilçelere yapılacak satışlarla belediyeye yeni gelir kaynakları oluşturulması bekleniyor. Bu yatırım, İstanbul genelinde uygun maliyetli asfalt tedariki için de kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Arnavutköy Belediyesi’nin attığı bu stratejik adım, yüksek maliyet tartışmalarının gölgesinde İstanbul’a ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.