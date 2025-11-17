Balıkesir'de deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.
