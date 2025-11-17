Balıkesir'de deprem!

  • İSTANBUL
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!
Gündem

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılması üzerine sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Öz..
Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp
Gündem

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay y..
