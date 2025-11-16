  • İSTANBUL
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı
Gündem

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde atlattı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesi ölümden döndü. Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Karaman-Konya Kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Milletvekili Eser, 06 KAR 70 plakalı Volkswagen marka otomobiliyle Karaman'dan Ankara'ya giderken Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yapması sonucu aracı kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı. Kaza anı ise Milletvekili Eser'in araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Eser ve ailesi tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

