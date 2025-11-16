“Terörü bir 40 yıl daha yaşamaya tahammülümüz yok”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, tv100’de ekranlara gelen Talat Atilla ile Memleket programının konuğu oldu. Akçay, programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “İttifakı 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain FETÖ kalkışmasından sonra kurularak kurumsal bir niteliğe bürünmüştür. Bu herhangi bir siyasi parti kaygısı gütmeksizin iki siyasi partinin ve iki güzide liderin milletin ve devletin ülkemizin ali menfaatleri doğrultusunda bir ve beraber olma halidir. Milli bir ittifak şeklinde tecelli etmiştir. Bunu bir koalisyon olarak algılamamak gerekir. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Belli ilkeler çerçevesinde protokol ile bağlanmıştır, liderlerin imzası altına alınmıştır. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın kapsamı bellidir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye demokrasiyi esas alır

Akçay, “Çok partili siyasi hayatı benimsemiş, demokrasiyi esas alan bir ülkeyiz. Şu anda Türkiye’de 150’den fazla siyasi parti var. Bunların 25-30’u seçimleri kazanma hakkına haiz şekilde rekabete ve yarışa katılıyor. Şu soruyu mutlaka sormamız gerekiyor: Siyaset nedir? Siyasi partiler nedir ve ne iş yaparlar? Neyi yapmaları gerekir? Bu rekabet ve yarış iktidar olmaya yöneliktir. Fakat bu arada ülkenin hepimizin sahip çıkması gereken ortak yarar ve çıkarları söz konusudur. Bunları göz ardı ederek sadece rekabet ve yarışı esas alan bir anlayış siyaseti kısır çekişme içerisine de çekebilir” diye konuştu.

Sayın Erdoğan MHP’nin de cumhurbaşkanı adayı

MHP’li Erkan Akçay, “Görevi başında bulunan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi’nin de Cumhurbaşkanı adayı olmuştur, resmen müracaat edilmiştir. Millet iradesine sahip olduğu için de elbette yönetim erkinde çalışacağı kadroları kendi takdiriyle, milli iradeden aldığı yetkiyle gerçekleştirecektir. Bunu bir pasif destek olarak algılamak fevkalade yanlış olur. Koalisyon olmayan bir ittifak söz konusudur. Milli meselelerde birlikte hareket etme halidir” değerlendirmesinde bulundu.

Teröre tahammülümüz yok

Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Akçay, “Terör bir ülkenin istikrarını, huzurunu bozan, kardeşliğini kundaklamaya çalışan illegal faaliyetlerdir. Yeter artık diyoruz. 40 yıldır yaşadığımız terör dönemini bir 40 yıl daha yaşamaya tahammülümüz yok. Bu hem terörün olmadığı bir süreci ifade ederken aynı zamanda millet olarak birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi, barışımızı, hukukumuzu, demokrasimizi de güçlendiren, güçlendiren, bunu amaçlayan bir süreci ifade eder. Kesinlikle bizim birliğimizi bütünlüğümüzü kundaklayan ve sıkıntı yaratan terör faaliyetini ve dönemini sonlandırmak gerekiyor” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Kurucu önder ifadesi de gayet açık ve net. O cenah söylüyor. Bu bizim bir ifademiz değil. Genel Başkanımızın verdiği mesaj; Madem kurucu önder diyorsunuz, dediklerine uyun. 27 Şubat açıklamasının kapsamını, sınırları gayet net bir açıklamadır. ‘Biji Apo, Önder Apo’ diye slogan atıyorsunuz. Bunda samimiyseniz kurallara uyun. ‘Örgütün kurucu önderi kabul ediyorsanız onu dinleyin’ şeklinde algılanması lazım. Ayrı devlet, federasyon vs yok. Örgüt kendini feshedecek, silahlarını bırakacak, teslim edecek, bunun anlaşılmaz bir tarafı da yok. Ona yönelik değerlendirmek gerekiyor” ifadeleriyle önemli mesajlar verdi.