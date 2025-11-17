  • İSTANBUL
Gündem 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başlıyor
Gündem

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başlıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başlıyor

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başlıyor. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle elektronik ortamda 21 Kasım'a kadar başvurularını tamamlayabilecek. Atamalar ise anlamlı bir tarihte, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacak.

Öğretmen adayları için kritik süreç sona eriyor ve 15 bin öğretmen daha eğitim camiasına katılmaya hazırlanıyor. Tercih başvuruları bugün resmen başladı.

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan'da ilan edilmişti.

Ardından, 23 Haziran-20 Ağustos tarihlerinde sözlü sınavlar tamamlandı.

Sonuçlar, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si esas alınarak 29 Ağustos'ta açıklandı.

Şimdi sıra, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihlerine geldi.

  • Başvuru Tarihleri: 17-21 Kasım

  • Başvuru Şekli: Yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet şifresiyle alınacak. Adayların herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne gitmesi gerekmiyor.

  • Atama Tarihi: 24 Kasım Öğretmenler Günü.

  • Göreve Başlama: Atanan öğretmenler, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.

ÖĞRETMEN İSTİHDAMINDA TARİHİ DEĞİŞİKLİK

Bu atamaların ardından öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe gidilecek. KPSS ve sözlü mülakat şartı sona erecek. Öğretmen olmak isteyen adaylar, bundan böyle Milli Eğitim Akademisi'nde 14 ay eğitim alacak.

 

