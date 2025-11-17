Güneş Sistemi hakkında yeni bir sır keşfedildi

Güneş Sistemi’nin Samanyolu içerisindeki hareketine dair bilimsel kabuller yeni bir araştırmayla ciddi şekilde tartışmaya açıldı. Bugüne kadar kullanılan modellere göre Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde hızla dönerken, Güneş Sistemi de galaksinin merkezine doğru yaklaşık 828.000 km/s hızla ilerliyordu. Ancak Bielefeld Üniversitesi’nden astrofizikçi Lukas Böhme öncülüğündeki yeni analiz, bu hızın üç kat daha fazla olabileceğini ortaya koydu.

RADYO GALAKSİLERİNİN DAĞILIMI HIZIN İZİNİ VERİYOR

Araştırmada bilim insanları, evrenin uzak bölgelerinden güçlü radyo sinyalleri gönderen binlerce galaksinin gökyüzündeki dağılımını inceledi. Güneş Sistemi uzayda belirli bir yöne doğru hızla ilerliyorsa, o yönde çok hafif bir yoğunluk farkı oluşuyor. Bu fark olağanüstü küçük olduğundan normal teleskoplarla ölçülmesi mümkün değil.

Bu nedenle ekip, Avrupa çapındaki Low Frequency Array (LOFAR) radyo teleskop ağı ile iki farklı gözlemevinin yüksek hassasiyetli verilerini birleştirdi. Yapılan analiz, Güneş Sistemi’nin düşündüğümüzden çok daha hızlı hareket ettiğini gösterdi.

“EVREN MODELLERİNİN TEMEL VARSAYIMLARINA MEYDAN OKUYOR”

Çalışmanın baş araştırmacısı Böhme, ulaştıkları sonucu şöyle özetledi:

“Analizimiz, Güneş Sistemi’nin standart kozmoloji modellerinin öngördüğünden üç kat daha hızlı ilerlediğini gösteriyor. Bu bulgu, mevcut evren modellerimizin temel varsayımlarına doğrudan meydan okuyor.”

İKİ OLASI AÇIKLAMA

Araştırmanın ortak yazarı Prof. Dominik J. Schwarz, elde edilen sonuçların iki ihtimali gündeme getirdiğini söyledi:

Ya Güneş Sistemi sandığımızdan çok daha hızlı hareket ediyor, bu da kozmoloji modellerinde önemli eksikler olduğu anlamına geliyor.

Ya da radyo galaksilerinin dağılımı düşündüğümüz kadar düzgün değil, bu da evrenin yapısına dair temel kabullerin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.

KOZMOLOJİDE YENİDEN YAZILABİLECEK SAYFALAR

Bilim insanlarına göre bu çalışma tek başına galaktik hız hesaplarını kökten değiştirmeye yetmese de, önemli bir uyarıcı niteliği taşıyor. Bulguların doğrulanması için daha fazla gözlem ve bağımsız veri analizine ihtiyaç var. Ancak ortaya konan sonuçlar, evrenin hareketine ve yapısına dair modellerin gelecekte güncellenebileceğinin güçlü bir işareti.

Yeni çalışmaların LOFAR’a ek olarak Square Kilometre Array (SKA) gibi çok daha güçlü radyo teleskoplarıyla yapılması bekleniyor. Bu da önümüzdeki yıllarda kozmolojinin temel taşlarının yeniden gözden geçirilmesine yol açabilir.

Kaynak: Interesting Engineering