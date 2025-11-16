Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Doktorluk diplomasını cebine koyup “beyaz önlük” hayaliyle Almanya’ya uçan gencin, kendini döner tezgâhında bulması ise, Avrupa güzellemelerinin nasıl bir masal olduğunun en çarpıcı göstergesi oldu.

Gitti, büyük hayaller kurdu… Avrupa masalının ilk sayfası böyle kapandı!

Türkiye’de devletin sağlığa yaptığı dev yatırımları, doktorların sahip olduğu itibarı ve çalışma imkanlarını beğenmeyen genç doktor, Almanya’ya adımını atar atmaz gerçeklerle yüzleşti.

“Avrupa’da doktorluk daha kolay, daha rahat, daha kazançlı” efsanelerine inanan genç, sistemin duvarına ilk çarpanlardan biri oldu.

Diploma denkliği, uzun süren bürokrasi, dil sınavları, mesleki yeterlilik testleri, klinik kabul süreçleri… derken, cebindeki para suyunu çekti.

Doktorluk bir yana, tıbbi sekreterlik bile yaptıramayacakları bir cenderenin içine sürüklendi.

Sonuç: Beyaz önlükten döner bıçağına!

İş bulmadaki zorluklar karşısında “geçinmek zorundayım” diyen genç, çareyi dönerci dükkânında çalışmakta buldu.

Almanya’da yaşanan bu tablo, “Türkiye’yi beğenmeyenlerin tek sığınağı döner tezgâhı oluyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.

“Vatanında değer görmeyen mi? Yoksa Avrupa’da kapı gibi diplomayla döner çeviren mi?”

Türkiye’de doktorluk yapmaktan daha mı kötüydü? Hayır!

Türkiye’de modern şehir hastanelerinde, güçlü sağlık altyapısıyla, dünyanın gıpta ettiği bir sistem içinde çalışmak varken;

“Avrupa’da hayat daha güzel” algısının esiri olan gençlerin düştüğü durum, toplumda büyük yankı uyandırdı.

Bu olay, vatanını beğenmeyip Avrupa hayali kuranlara ibretlik bir ders…

Türkiye’nin değerini bilen gençlere ne mutlu!