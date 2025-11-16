  • İSTANBUL
Son Haberler

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

İmamoğlu bir projedir!

“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Gece kulüplerine operasyon: 11 gözaltı! “Baltuzağı” ile böyle dolandırmışlar

İzmir'de facia! 30 kedisiyle birlikte can verdi!

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’nin yeni hamlesi ortalığı karıştırdı! Mainoo için flaş girişim!

Fenerbahçe’nin, Manchester United’ın parlayan isimlerinden Kobbie Mainoo için devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız için nabız yoklamaya başladığı, İngiliz ekibinin ise oyuncusunu kolay bırakmak istemediği konuşuluyor.

Fenerbahçe, devre arası için aradığı orta saha takviyesinde rotayı İngiltere'ye çevirdi. İtalya basınından Tuttomercato'nun haberine Manchester United’ın genç yıldızı Kobbie Mainoo, Sarı–Lacivertlilerin radarına girdi. Buna göre Fenerbahçe, oyuncunun durumuyla ilgili Manchester United’a ilk yoklamayı yaptı. Aynı haberde Serie A ekibi Lazio’nun da süreci yakından takip ettiği belirtildi.

SÜRE BULAMADIĞI İÇİN TEKLİFLERE AÇIK

Manchester United’ın 20 yaşındaki Gana asıllı İngiliz orta sahası Mainoo, daha önce de Fenerbahçe’nin listesine girmişti. Bu sezon yeterli süre bulamayan genç oyuncunun, gelişimini sürdürebilmek için geçici bir ayrılığı değerlendirdiği belirtiliyor. 

Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?
Aktüel

Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “Uludağ aslında sönmüş bir yanardağ” ve “patlarsa İstanbul yok olur” iddiaları hızla yayıldı. Kısa süred..
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Dünya

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
