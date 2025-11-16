Fenerbahçe’nin yeni hamlesi ortalığı karıştırdı! Mainoo için flaş girişim!

Fenerbahçe, devre arası için aradığı orta saha takviyesinde rotayı İngiltere'ye çevirdi. İtalya basınından Tuttomercato'nun haberine Manchester United’ın genç yıldızı Kobbie Mainoo, Sarı–Lacivertlilerin radarına girdi. Buna göre Fenerbahçe, oyuncunun durumuyla ilgili Manchester United’a ilk yoklamayı yaptı. Aynı haberde Serie A ekibi Lazio’nun da süreci yakından takip ettiği belirtildi.

SÜRE BULAMADIĞI İÇİN TEKLİFLERE AÇIK

Manchester United’ın 20 yaşındaki Gana asıllı İngiliz orta sahası Mainoo, daha önce de Fenerbahçe’nin listesine girmişti. Bu sezon yeterli süre bulamayan genç oyuncunun, gelişimini sürdürebilmek için geçici bir ayrılığı değerlendirdiği belirtiliyor.