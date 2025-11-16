  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Dünya

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) büyük bir rahatsızlık ve panik oluşturdu. Rum lider Nikos Hristodulidis, bu rahatsızlığı Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile Berlin'de yaptığı görüşme sonrası skandal açıklamalara dönüştürerek, Türkiye'nin AB sürecini engellemekle haddini aşan bir tehdit dili kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı ortak basın toplantısında Kıbrıs meselesine yönelik yeni ve kararlı vizyonu (İki devletli çözüm), GKRY'de beklendiği gibi büyük bir hazımsızlığa neden oldu.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Ankara'nın tutumunu hazmedemediğini Almanya'nın başkentinden duyurdu. Hristodulidis, küstah bir tavırla Türkiye'nin AB adaylık sürecinde ilerleme kaydedebilmesi için iki devletli çözüm ısrarından derhal vazgeçmesi gerektiğini talep etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HAZMEDEMEDİLER

Bu açıklamalar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile cuma günü Berlin'de yaptığı görüşmelerin ardından konuşan GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, küstah bir dille Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunun Ankara'nın Avrupa Birliği (AB) hedeflerinin önünde engel olduğunu iddia etti.

Hristodulidis ayrıca NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin AB'nin savunma fonu SAFE'e erişim sağlamaması gerektiğini belirtti.

RUM LİDERDEN SKANDAL TALEP

Rum liderin asıl haddini aştığı açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çağrısı oldu. Hristodulidis, skandal ifadelerle Türkiye'nin AB adaylık sürecinde ilerleme kaydedebilmesi için iki devletli çözüm ısrarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Üstü kapalı bir tehdit dili kullanan Rum lider, 'Eğer Sayın Erdoğan Kıbrıs'ta iki devlet konusunda ısrar ederse, Türkiye'nin AB'ye yaklaşması kesinlikle mümkün olmaz.' İfadesini kullandı.

TÜRKİYE KORKUSUNDAN BM'YE SARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hazmedemeyen Hristodulidis, konuşmasının devamında 'Erdoğan'ın sözleri ne olursa olsun, çözümü BM'nin kararları belirlemeli.' dedi.

KKTC’ye Rum gözüyle bakıyorlar! Bir Rumlar sevindi bir de CHP’liler
KKTC’ye Rum gözüyle bakıyorlar! Bir Rumlar sevindi bir de CHP’liler

Dünya

KKTC’ye Rum gözüyle bakıyorlar! Bir Rumlar sevindi bir de CHP’liler

Erhürman’dan Rumlara: Türkleri yok sayamazsınız
Erhürman’dan Rumlara: Türkleri yok sayamazsınız

Gündem

Erhürman’dan Rumlara: Türkleri yok sayamazsınız

Türkiyesiz Kıbrıs düşünülemez
Türkiyesiz Kıbrıs düşünülemez

Gündem

Türkiyesiz Kıbrıs düşünülemez

"Türkiye’de Kıbrıslılar" ve KKTC’deki "Biz". Aynı Millet, Farklı Gerçeklikler
“Türkiye’de Kıbrıslılar” ve KKTC’deki “Biz”. Aynı Millet, Farklı Gerçeklikler

Okur Postası

“Türkiye’de Kıbrıslılar” ve KKTC’deki “Biz”. Aynı Millet, Farklı Gerçeklikler

Sadakataşı ve Avusturya İHA kurumları Lübnan’a yardım ulaştırdı
Sadakataşı ve Avusturya İHA kurumları Lübnan’a yardım ulaştırdı

Aktüel

Sadakataşı ve Avusturya İHA kurumları Lübnan’a yardım ulaştırdı

İngiltere'den beklenmedik KKTC hamlesi:Yunan ve Rumlar çıldırdı!
İngiltere'den beklenmedik KKTC hamlesi:Yunan ve Rumlar çıldırdı!

Dünya

İngiltere'den beklenmedik KKTC hamlesi:Yunan ve Rumlar çıldırdı!

Kıbrıs, Yahudi adasına dönüşüyor! Şimdi de KKTC'ye el attılar
Kıbrıs, Yahudi adasına dönüşüyor! Şimdi de KKTC'ye el attılar

Gündem

Kıbrıs, Yahudi adasına dönüşüyor! Şimdi de KKTC'ye el attılar

Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?
Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?

Gündem

Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı
Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

Gündem

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama: Kıbrıs milli davamızdır! Asla yalnız bırakmayacağız
Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama: Kıbrıs milli davamızdır! Asla yalnız bırakmayacağız

Gündem

Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama: Kıbrıs milli davamızdır! Asla yalnız bırakmayacağız

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

senin gibi düşünmeyeneler küstah, kötü bir yaklaşım. adam kendisine verilen rolü en iyi şekilde oynuyor. bugün kıbrsı verirsen ayrın istanbul'u isterler ab kapısındada nöbet tutturmaya devam ederler, onlar bizimle iş birliği istiyorsa, ab onların olsun,

SIRF HACLI/HRISTIYAN/ISLAN DYSMANI DIYE ITI KOPUVU KUKLA TERORUST KORSAN RUMLARI AB YE ALIRSAN BEDELINI ODERSIN SAHTEKAR SIYONUST AVRUPA

........
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza
Gündem

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Manisa'da polis aracı tıra çarptı. Feci kazada 1 polisimiz şehit düştü. 1 polis ise ağır yaralandı.
Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda "ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller"
Gündem

Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda “ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller”

2015 yılında bile Samanyolu habere çıkıp, "Fethullah Gülen’den bu ülke ne zarar görmüş” diyen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, u..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23