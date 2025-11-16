Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı ortak basın toplantısında Kıbrıs meselesine yönelik yeni ve kararlı vizyonu (İki devletli çözüm), GKRY'de beklendiği gibi büyük bir hazımsızlığa neden oldu.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Ankara'nın tutumunu hazmedemediğini Almanya'nın başkentinden duyurdu. Hristodulidis, küstah bir tavırla Türkiye'nin AB adaylık sürecinde ilerleme kaydedebilmesi için iki devletli çözüm ısrarından derhal vazgeçmesi gerektiğini talep etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HAZMEDEMEDİLER

Bu açıklamalar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile cuma günü Berlin'de yaptığı görüşmelerin ardından konuşan GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, küstah bir dille Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunun Ankara'nın Avrupa Birliği (AB) hedeflerinin önünde engel olduğunu iddia etti.

Hristodulidis ayrıca NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin AB'nin savunma fonu SAFE'e erişim sağlamaması gerektiğini belirtti.

RUM LİDERDEN SKANDAL TALEP

Rum liderin asıl haddini aştığı açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çağrısı oldu. Hristodulidis, skandal ifadelerle Türkiye'nin AB adaylık sürecinde ilerleme kaydedebilmesi için iki devletli çözüm ısrarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Üstü kapalı bir tehdit dili kullanan Rum lider, 'Eğer Sayın Erdoğan Kıbrıs'ta iki devlet konusunda ısrar ederse, Türkiye'nin AB'ye yaklaşması kesinlikle mümkün olmaz.' İfadesini kullandı.

TÜRKİYE KORKUSUNDAN BM'YE SARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hazmedemeyen Hristodulidis, konuşmasının devamında 'Erdoğan'ın sözleri ne olursa olsun, çözümü BM'nin kararları belirlemeli.' dedi.