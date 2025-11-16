  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

İmamoğlu bir projedir!

“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Gece kulüplerine operasyon: 11 gözaltı! “Baltuzağı” ile böyle dolandırmışlar

İzmir'de facia! 30 kedisiyle birlikte can verdi!

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Ekonomi Bakanlığın personel adımı dikkat çekti! DSİ 1389 personel alımı yapacak
Ekonomi

Bakanlığın personel adımı dikkat çekti! DSİ 1389 personel alımı yapacak

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Bakanlığın personel adımı dikkat çekti! DSİ 1389 personel alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri'nin taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1389 yeni personel alımının yapılacağını açıkladı. Bakanlığın hamlesinin, sahadaki hizmet kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1389 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. (DHA)

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!
Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Yerel

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Yapay zeka değil, gerçek! Ümraniye'de işçiler havada savruldu
Yapay zeka değil, gerçek! Ümraniye'de işçiler havada savruldu

Yerel

Yapay zeka değil, gerçek! Ümraniye'de işçiler havada savruldu

Viyadük inşaatında 4 işçi hayatını kaybetmişti! Soruşturmada gözaltı sayısı arttı
Viyadük inşaatında 4 işçi hayatını kaybetmişti! Soruşturmada gözaltı sayısı arttı

Yerel

Viyadük inşaatında 4 işçi hayatını kaybetmişti! Soruşturmada gözaltı sayısı arttı

İşçiler restorasyon yaparken hazine buldu!
İşçiler restorasyon yaparken hazine buldu!

Dünya

İşçiler restorasyon yaparken hazine buldu!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?
Aktüel

Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “Uludağ aslında sönmüş bir yanardağ” ve “patlarsa İstanbul yok olur” iddiaları hızla yayıldı. Kısa süred..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası
Gündem

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası

Yeni Akit Gazetesi yazarı, Tarihçi Mustafa Armağan'ın, "Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası" başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23