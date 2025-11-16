Sarı şeytan Trump, yine rahat durmadı: Müslüman kanından sonra gözünü Maduro’ya dikti

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ve diğer coğrafyalarda sebep olduğu istikrarsızlığın ardından bu kez Latin Amerika'yı karıştırmak için düğmeye bastı. Hafta boyunca üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantıların ardından, Maduro hükümetini devirmeye yönelik hava saldırıları ve doğrudan hedef alma gibi sert askeri seçenekleri değerlendirdiği sızdı.

Bu sinsi planın gölgesinde, ABD ordusu 'Güney Mızrağı Operasyonu' adı altında Karayipler'e görülmemiş bir askeri güç sevk etti. Bölgeye gönderilen 15.000 asker, F-35 savaş uçakları ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un varlığı, uzmanlar tarafından "yüzyılın en önemli yığılması" olarak nitelendiriliyor. Bu küstah güç gösterisi, Trump'ın uluslararası hukuku hiçe sayan işgalci zihniyetini bir kez daha ortaya koyarken, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise bu tehdide karşılık ülke çapında seferberlik ilan etmek zorunda kaldı.

CNN'de yer alan habere göre, Trump, bu hafta yaptığı çok sayıda üst düzey brifing ve Karayipler'de artan ABD güç gösterisinin ardından Venezuela'da nasıl bir eylem planı uygulayacağına dair karara vardığını belirtti.

ASKERİ OPERASYON SEÇENEKLERİ HAKKINDA BİLDİLENDİRİLDİ

ABD'li yetkililerin, CNN'e verdikleri bilgilere göre, Trump bu hafta Venezuela'daki askeri operasyon seçenekleri hakkında bilgilendirildi. ABD Başkanı'nın ayrıca, Maduro hükümetini devirmeye yönelik geniş çaplı kampanya başlatmanın risklerini ve faydalarını değerlendirdiği bildirildi.

ABD'DE ÜST DÜZEY TOPLANTILAR

Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'den oluşan küçük bir grup, çarşamba günü Trump'ı bilgilendirdi. Daha geniş bir ulusal güvenlik ekibi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililer de perşembe günü Trump ile görüştü

TRUMP'IN ELİNDE HANGİ SEÇENEKLER VAR?

Her iki toplantıda da Trump ve ekibi seçeneklerini gözden geçirdi.

Trump'a Venezuela için geniş bir seçenek yelpazesi sunuldu: Hükümete ve askeri tesislere hava saldırıları veya Maduro'yu doğrudan hedef alan bir girişim.

ABD ORDUSU BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bu gelişmelerin gölgesinde ABD ordusu, Pentagon'un 'Operation Southern Spear' (Güney Mızrağı Operasyonu) olarak adlandırdığı operasyon kapsamında bölgeye ondan fazla savaş gemisi ve 15.000 asker sevk etti.

'NE OLACAĞINI SÖYLEYEMEM AMA…'

ABD Başkanı, cuma günü Venezuela'ya yönelik olası bir müdahale planı olup olmadığına dair sorulara kesin cevaplar vermeyerek, 'Ne olacağını size açıklayamam fakat bazı düşünceler mevcut' diye yorum yapmıştı.

Trump, kendileri açısından ABD'ye uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik girişimlerin önemli olduğunu belirten Trump, 'Ne olacağını söyleyemem ama uyuşturucunun ABD'ye girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik' ifadelerini kullanmıştı.

BÖLGEDE HANGİ UNSURLAR BULUNUYOR?

Son haftalarda ABD, Karayipler'deki deniz gücünü topladı. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, bu hafta başında bölgeye ulaştı. ABD Donanması'nın 'en ölümcül savaş platformu' olarak tanımlanan savaş gemisi dışında, ABD bölgede yaklaşık 15.000 asker, bir kruvazör, muhripler, bir hava ve füze savunma komuta gemisi, amfibi çıkarma gemileri ve bir taarruz denizaltısı dahil ondan fazla savaş gemisi topladı.

Ayrıca, Karayipler'e odaklanmanın bir parçası olarak Puerto Rico'ya 10 F-35 savaş uçağı konuşlandırıldı.

CNN, Trump'ın başarısızlıkla sonuçlanabilecek ya da ABD askerlerini riske atabilecek adımlardan çekindiğini belirtti.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ASKERİ YIĞILMA'

Uzmanlar, bu seviyedeki askeri yığılmanın önemli olduğunu ifade ediyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden (CSIS) Kıdemli Ortak Eric Farnsworth, CNN'e yaptığı açıklamada, 'Hem ölçek hem de hız açısından şaşırdım ve bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Bu yüzyılın en önemli yığılımı. Aslında, 1989'daki Panama işgaline kadar benzer bir şey bulamazsınız.' ifadelerini kullandı.

VENEZUELA SEFERBERLİK BAŞLATTI

Buna karşılık Venezuela, asker, silah ve teçhizatın toplu seferberliğini başlattığını açıkladı.