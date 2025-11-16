  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Sarı şeytan Trump, yine rahat durmadı: Müslüman kanından sonra gözünü Maduro’ya dikti
Dünya

Sarı şeytan Trump, yine rahat durmadı: Müslüman kanından sonra gözünü Maduro’ya dikti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarı şeytan Trump, yine rahat durmadı: Müslüman kanından sonra gözünü Maduro’ya dikti

İslam ve mazlum coğrafyalara yönelik sert politikalarıyla bilinen Sarı Şeytan Trump, üst düzey brifinglerin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini hedef alan askeri operasyon seçeneklerine yeşil ışık yaktı. ABD, Karayipler'e 15.000 asker, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve F-35 savaş uçaklarını sevk ederek bölgede eşi benzeri görülmemiş bir askeri yığılma başlattı. Bu hamle, Trump yönetiminin küresel fitne siyasetini sürdürdüğünü gözler önüne seriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ve diğer coğrafyalarda sebep olduğu istikrarsızlığın ardından bu kez Latin Amerika'yı karıştırmak için düğmeye bastı. Hafta boyunca üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantıların ardından, Maduro hükümetini devirmeye yönelik hava saldırıları ve doğrudan hedef alma gibi sert askeri seçenekleri değerlendirdiği sızdı.

Bu sinsi planın gölgesinde, ABD ordusu 'Güney Mızrağı Operasyonu' adı altında Karayipler'e görülmemiş bir askeri güç sevk etti. Bölgeye gönderilen 15.000 asker, F-35 savaş uçakları ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un varlığı, uzmanlar tarafından "yüzyılın en önemli yığılması" olarak nitelendiriliyor. Bu küstah güç gösterisi, Trump'ın uluslararası hukuku hiçe sayan işgalci zihniyetini bir kez daha ortaya koyarken, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise bu tehdide karşılık ülke çapında seferberlik ilan etmek zorunda kaldı.

CNN'de yer alan habere göre, Trump, bu hafta yaptığı çok sayıda üst düzey brifing ve Karayipler'de artan ABD güç gösterisinin ardından Venezuela'da nasıl bir eylem planı uygulayacağına dair karara vardığını belirtti.

ASKERİ OPERASYON SEÇENEKLERİ HAKKINDA BİLDİLENDİRİLDİ

ABD'li yetkililerin, CNN'e verdikleri bilgilere göre, Trump bu hafta Venezuela'daki askeri operasyon seçenekleri hakkında bilgilendirildi. ABD Başkanı'nın ayrıca, Maduro hükümetini devirmeye yönelik geniş çaplı kampanya başlatmanın risklerini ve faydalarını değerlendirdiği bildirildi.

ABD'DE ÜST DÜZEY TOPLANTILAR

Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'den oluşan küçük bir grup, çarşamba günü Trump'ı bilgilendirdi. Daha geniş bir ulusal güvenlik ekibi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililer de perşembe günü Trump ile görüştü

TRUMP'IN ELİNDE HANGİ SEÇENEKLER VAR?

Her iki toplantıda da Trump ve ekibi seçeneklerini gözden geçirdi.

Trump'a Venezuela için geniş bir seçenek yelpazesi sunuldu: Hükümete ve askeri tesislere hava saldırıları veya Maduro'yu doğrudan hedef alan bir girişim.

ABD ORDUSU BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bu gelişmelerin gölgesinde ABD ordusu, Pentagon'un 'Operation Southern Spear' (Güney Mızrağı Operasyonu) olarak adlandırdığı operasyon kapsamında bölgeye ondan fazla savaş gemisi ve 15.000 asker sevk etti.

'NE OLACAĞINI SÖYLEYEMEM AMA…'

ABD Başkanı, cuma günü Venezuela'ya yönelik olası bir müdahale planı olup olmadığına dair sorulara kesin cevaplar vermeyerek, 'Ne olacağını size açıklayamam fakat bazı düşünceler mevcut' diye yorum yapmıştı.

Trump, kendileri açısından ABD'ye uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik girişimlerin önemli olduğunu belirten Trump, 'Ne olacağını söyleyemem ama uyuşturucunun ABD'ye girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik' ifadelerini kullanmıştı.

BÖLGEDE HANGİ UNSURLAR BULUNUYOR?

Son haftalarda ABD, Karayipler'deki deniz gücünü topladı. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, bu hafta başında bölgeye ulaştı. ABD Donanması'nın 'en ölümcül savaş platformu' olarak tanımlanan savaş gemisi dışında, ABD bölgede yaklaşık 15.000 asker, bir kruvazör, muhripler, bir hava ve füze savunma komuta gemisi, amfibi çıkarma gemileri ve bir taarruz denizaltısı dahil ondan fazla savaş gemisi topladı.

Ayrıca, Karayipler'e odaklanmanın bir parçası olarak Puerto Rico'ya 10 F-35 savaş uçağı konuşlandırıldı.

CNN, Trump'ın başarısızlıkla sonuçlanabilecek ya da ABD askerlerini riske atabilecek adımlardan çekindiğini belirtti.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ASKERİ YIĞILMA'

Uzmanlar, bu seviyedeki askeri yığılmanın önemli olduğunu ifade ediyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden (CSIS) Kıdemli Ortak Eric Farnsworth, CNN'e yaptığı açıklamada, 'Hem ölçek hem de hız açısından şaşırdım ve bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Bu yüzyılın en önemli yığılımı. Aslında, 1989'daki Panama işgaline kadar benzer bir şey bulamazsınız.' ifadelerini kullandı.

VENEZUELA SEFERBERLİK BAŞLATTI

Buna karşılık Venezuela, asker, silah ve teçhizatın toplu seferberliğini başlattığını açıkladı.

Venezuela'dan ABD'ye karşı yeni hamle! Maduro ilan etti
Venezuela'dan ABD'ye karşı yeni hamle! Maduro ilan etti

Dünya

Venezuela'dan ABD'ye karşı yeni hamle! Maduro ilan etti

ABD'nin seçkin birliği Venezuela kıyılarında: Maduro'ya müdahale endişesi tırmanıyor
ABD'nin seçkin birliği Venezuela kıyılarında: Maduro'ya müdahale endişesi tırmanıyor

Dünya

ABD'nin seçkin birliği Venezuela kıyılarında: Maduro'ya müdahale endişesi tırmanıyor

CIA tuzağı bozuldu. Venezuela "Sahte bayrak"ı engelledi
CIA tuzağı bozuldu. Venezuela “Sahte bayrak”ı engelledi

Gündem

CIA tuzağı bozuldu. Venezuela “Sahte bayrak”ı engelledi

Venezuela Petrolü ve yeni küresel kaos!
Venezuela Petrolü ve yeni küresel kaos!

Dünya

Venezuela Petrolü ve yeni küresel kaos!

ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte
ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte

Dünya

ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte

NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu
NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu

Dünya

NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu

200 bin askerle iki günlük seferberlik ilan edildi. Venezuela savaşa hazır
200 bin askerle iki günlük seferberlik ilan edildi. Venezuela savaşa hazır

Gündem

200 bin askerle iki günlük seferberlik ilan edildi. Venezuela savaşa hazır

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak
Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

Gündem

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış
Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış

Dünya

Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Trinidad ve Tobago'ya tepki
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Trinidad ve Tobago'ya tepki

Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Trinidad ve Tobago'ya tepki

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!
Dünya

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Anma törenine amiral üniformasıyla sızan 64 yaşındaki Jonathan Carley, sahte madalyalarla katıldığı etkinlikte büyük panik yarattı. Evinden ..
Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp
Gündem

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay y..
Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Sosyal Medya

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Gazeteci ve yazar Etyen Mahçupyan, katıldığı bir programda Türkiye'deki siyasi kutuplaşmaya dair dikkat çekici bir yorumda bulunarak, Cumhur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23