Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, maneviyat düşmanlarının, dünkü Cuma hutbesinde “Mehmetçik, Şehitlik ve Vatan” kavramlarına yer verilmesinden rahatsız olanlar olduğunu belirterek, “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?” diye tepki gösterdi.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda; “Türkiye vatan uğruna hizmet ederken şehit düşen 20 kahraman evladına ağlıyor. Dün Cuma Namazı'nı müteakip ülkemizin dört bir tarafında şehitlerimizin cenaze namazlarını kıldık. Diyanet İşleri Başkanlığımız da Türk milletinin hislerine tercüman olarak hutbeyi 'Mehmetçik, Şehitlik ve Vatan' kavramlarına ayırmıştı. Ancak anlayamadığım bir şey oldu. Sosyal medyada dünkü hutbeyi küçümseyip, manasızca eleştirenlere rastladım. Vatan, Mehmetçik ve şehadet konulu hutbeden niye rahatsız olurlar bir türlü anlayamadım!” ifadelerine yer verdi.

 

“BİN YILDIR MİLYONLARCA ŞEHİT VEREN TÜRK ORDUSU DEĞİL Mİ?”

“Birkaç kişi ise Yahya Kemal'in; 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi! Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi! Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın’ Mısralarından rahatsız olmuş” diyen Afyoncu şunları söyledi:

“1000 yıldır Haçlı seferlerinden, Rus, Fransız, İngiliz emperyalizmine göğsünü siper edip, milyonlarca şehit veren Türk ordusu değil mi? Günümüzde de kahraman ordumuz Türkiye'nin istikbali ve istiklali için kahramanca mücadele etmiyor mu? Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız? Bu hafta okunan hutbe, dinlediğim en samimi ve en güzel hutbelerden biriydi. Hazırlayanların eline sağlık”

