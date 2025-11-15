Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Kemalist CHP'li Dursun Çiçek, "Ülkende bir masada 32 kral 2 cumhurbaşkanı toplayabiliyorsan gerçek dünya liderisin demektir." ifadeleriyle Mustafa Kemal güzellemesi yapmak istersen fena madara oldu.

"İman edercesine seviyor ve benimsiyor"

Gazeteci Kenan Alpay, sıfatlarını saydığı Dursun Çiçek'e ayar çekti. Alpay sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kurmay Albay, Doktor, Milletvekili vs.

Yüzlerce sıfat-etiket ile, apolet veya şilt ile donanmış olsalar da bu kişiler ve bu kitle yalanı-palavrayı-şehir efsanesini-Facebook uydurmalarını-propagandayı iman edercesine seviyor ve benimsiyor.

Bu dogmatik ve fanatik bir hayat tarzıdır.

Davetin sahibi Mustafa Kemal Atatürk değil Sovyet büyükelçisi

CHP'li Dursun Çiçek'in paylaşımı baştan sona yanlış. Söz konusu fotoğrafla ilgili gerçek bilgi şu şekilde:

Yemek masasında Mustafa Kemal Atatürk ile 32 kral ve 62 cumhurbaşkanının bulunduğu iddia edilen fotoğraf, 7 Kasım 1927 tarihinde SSCB’nin Ankara Büyükelçisi Y. Z. Surits’in düzenlediği yemekli davette, diplomatik resepsiyonda çekilmiş.

Davetin sahibi Mustafa Kemal Atatürk değil Sovyet büyükelçisi. Ankara’da çekilen bu fotoğrafın orijinaline Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi sitesinden ulaşılabiliyor.

Fotoğrafta yer alan kişiler Mustafa Kemal Atatürk’ün davetlisi değil. Sovyet Devrimi’nin 10. yıldönümünde Sovyetler Birliği Elçiliği’nde çekilen bu karede davete katılan Sovyet diplomatlar bulunuyor.

Ayrıca fotoğraftan da anlaşılacağı üzere iddia edildiği gibi bir kalabalık da bulunmuyor.