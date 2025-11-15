  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar

CHP temiz siyasete İstanbul il başkanlığından başladı! Viladasını alan geldi… Bilindiği gibi partinin içine etmişlerdi

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...

Maduro Amerikalılara seslendi: Yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Yürekler ağza getiren olay! Çok sayıda yaralı var

Muhalif Gazeteci Bahar Feyzan'dan dikkat çeken Murat Kurum çıkışı "En Başarılı Bakanlardan Biri"

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Örgüt karargâhında kameralar tek tek söküldü! Kamera korkusunun ecele faydası yok

Irak Türkmen Cephesi’nin Mecliste eli güçlendi! Irak'ta tarihi Türkmen zaferi
Gündem Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu
Gündem

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Kemalist CHP'li Dursun Çiçek sosyal medyadan yaptığı Mustafa Kemal paylaşımıyla fena madara oldu. Çiçek'in paylaşımına tepki gösterenler arasında yer alan gazeteci Kenan Alpay "Bu kişiler ve bu kitle yalanı-palavrayı-şehir efsanesini-Facebook uydurmalarını-propagandayı iman edercesine seviyor ve benimsiyor." ifadelerini kullandı.

Kemalist CHP'li Dursun Çiçek, "Ülkende bir masada 32 kral 2 cumhurbaşkanı toplayabiliyorsan gerçek dünya liderisin demektir." ifadeleriyle Mustafa Kemal güzellemesi yapmak istersen fena madara oldu.

"İman edercesine seviyor ve benimsiyor"

Gazeteci Kenan Alpay, sıfatlarını saydığı Dursun Çiçek'e ayar çekti. Alpay sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kurmay Albay, Doktor, Milletvekili vs.

Yüzlerce sıfat-etiket ile, apolet veya şilt ile donanmış olsalar da bu kişiler ve bu kitle yalanı-palavrayı-şehir efsanesini-Facebook uydurmalarını-propagandayı iman edercesine seviyor ve benimsiyor.

Bu dogmatik ve fanatik bir hayat tarzıdır.

Davetin sahibi Mustafa Kemal Atatürk değil Sovyet büyükelçisi

CHP'li Dursun Çiçek'in paylaşımı baştan sona yanlış. Söz konusu fotoğrafla ilgili gerçek bilgi şu şekilde:

Yemek masasında Mustafa Kemal Atatürk ile 32 kral ve 62 cumhurbaşkanının bulunduğu iddia edilen fotoğraf, 7 Kasım 1927 tarihinde SSCB’nin Ankara Büyükelçisi Y. Z. Surits’in düzenlediği yemekli davette, diplomatik resepsiyonda çekilmiş.

Davetin sahibi Mustafa Kemal Atatürk değil Sovyet büyükelçisi. Ankara’da çekilen bu fotoğrafın orijinaline Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi sitesinden ulaşılabiliyor.

Fotoğrafta yer alan kişiler Mustafa Kemal Atatürk’ün davetlisi değil. Sovyet Devrimi’nin 10. yıldönümünde Sovyetler Birliği Elçiliği’nde çekilen bu karede davete katılan Sovyet diplomatlar bulunuyor.

Ayrıca fotoğraftan da anlaşılacağı üzere iddia edildiği gibi bir kalabalık da bulunmuyor.

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

CHP’nin içine s.çtılar! CHP Silivri Meclis Üyesi Cemal Şener'den Olay Sözler
CHP’nin içine s.çtılar! CHP Silivri Meclis Üyesi Cemal Şener'den Olay Sözler

Gündem

CHP’nin içine s.çtılar! CHP Silivri Meclis Üyesi Cemal Şener'den Olay Sözler

Yolsuzluk iddianamesine karşı "Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede
Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

Siyaset

Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!
CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Gündem

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu" Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı
Gündem

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Sosyal medyada dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha kafasını çıkardı. "Abdülhamid döneminde okul mu vardı?" diyerek cehaleti..
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi
Ekonomi

Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi

Rusya ve Türkiye arasında Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine rağmen yeni rezervasyon ile ilgili 2025 yılı için çok iyi bir sezonun s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23