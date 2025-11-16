TÜBİTAK BiGG’de dev destek! 109 girişimciye 900 bin liralık fon fırsatı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı’nın 2025 yılı ikinci çağrısında toplam 109 girişimcinin “mükemmeliyet mührü” almaya hak kazandığını açıkladı. Firmalarını kuran bu girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonu’ndan 900 bin liralık yatırım desteği alabilecek. Programın, genç yenilikçilerin projelerini hayata geçirmeleri için önemli bir kapı araladığı vurgulandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK BiGG Programı 2025 yılı ikinci çağrı sonuçlarının belli olduğunu belirtti.
Çağrı sonuçlarına ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:
"Çağrı kapsamında 109 girişimciye 'mükemmeliyet mührü' verilmesi uygun bulundu. Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan 900 bin lira yatırım alabilecekler. Bugüne dek 2 bin 687 teknogirişim firması BiGG desteğine uygun görüldü. Yenilikçi girişimleri desteklemeyi, teknoloji ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."
