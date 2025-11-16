Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Türk silahlı kuvvetleri modern silah teknolojisini geliştirerek yabancı boyunduruğundan kurtulurken şehitlerimiz de batılı törenlerle uğurlanan batı kültüründen kurtuluyor. Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile son yolculuğuna uğurlanan şehidimiz Özel Harekat polislerimizin duyarlılığı ile kendi inancımız la uğurlanmaya başladı.
