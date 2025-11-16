  • İSTANBUL
ABD’nin Gazze’yi ikiye bölme planı sızdırıldı: “Kırmızı bölge enkaz olarak bırakılacak”

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Savunma sanayiinde Afrika Türkiye'den çok memnun: Birçok ülkeden Türkiye'ye talep devam ediyor!

İsrail’den flaş talep! Suudi Arabistan’a F-35 satışına normalleşme şartı

Trump, Bill Clinton'u soruşturun: Cinsel saldırı skandalı, İddialar...

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı

Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntı sonrası Ahmet Ercan İstanbul depremi icin 2 ilçeyi uyardı...

Başkan Erdoğan'dan Erzincan Başbağlar Köyü için anlamlı talimat! Tüm köy halkından büyük teşekkür...
Gündem Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile son yolculuğuna uğurlandı.

Türk silahlı kuvvetleri modern silah teknolojisini geliştirerek yabancı boyunduruğundan kurtulurken şehitlerimiz de batılı törenlerle uğurlanan batı kültüründen kurtuluyor. Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile son yolculuğuna uğurlanan şehidimiz Özel Harekat polislerimizin duyarlılığı ile kendi inancımız la uğurlanmaya başladı.

Bizi ve değerlerimizi temsil etmeyen şehit cenazelerinde söylenen ve bando eşliğinde çalınan batı tarzı müziklerin sesi Polis Özel Teşkilatı müdahalesi ile kısıldı.

Chopin marşı ile uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Harekat polisimizin müdahalesi ile olması gereken yapıldı. Şehidimizin naaşı tekbir sesleri ile sonsuzluğa uğurlandı.

İddianame boş diyenler: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bul! Ekrem’in bir yolsuzluğu daha belgelendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve kurduğu suç örgütü ile ..
