Elon Musk Twitter sınırlaması kararı aldı: Asya ülkesinde tartışmayı alevlendirdi! Şaşırtan, olay adım

Temmuz 2022'de Twitter, belirli hesapları ve tweet'leri engelleme emri nedeniyle Hindistan hükümetini mahkemeye verdi. Birkaç ifade özgürlüğü uzmanı, bunu oldukça önemli bir dava olarak tanımlıyor. Çünkü bu dava, bir sosyal medya şirketinin, içerikleri yayından kaldırmaya yönelik politikaları nedeniyle bir hükümete karşı açtığı ilk davaydı. Uzmanlar şimdi, Hindistan hükümetinin içerikleri ve hesapları engelleme kararını eleştiriyor.

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Geçtiğimiz hafta Karnataka Yüksek Mahkemesi, Twitter'ın davasını reddetti ve şirkete bir yıldan fazla süredir itiraz edilen kararlara uymadığı için 5 milyon rupi (1,5 milyon TL) para cezası verdi.

Tahminlere göre, Twitter'ın Hindistan'da 24 milyondan fazla kullanıcısı var.

Bu karar, birçok dijital haklar uzmanını endişelendirdi. Aynı zamanda avukat olan dijital haklar örgütü İnternet Özgürlüğü Vakfı'nın sözcüsü Radhika Roy, "Karar, eyalette usule ilişkin güvenceleri aşan engelleme emirleri verme konusunda sınırsız yetki veriyor" dedi.

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Mahkemenin, internetteki olumsuz içeriği kaldırmak için hukukun "yaygın şekilde kötüye kullanılmasına" karşı koyabileceğini ancak bunun yerine onu meşrulaştırdığını da sözlerine ekledi.

ELON MUSK YASAKLARA UYDU

Uzmanlar, Twitter'ın bir sonraki hamlesinden endişeli. Sosyal medya devi yayından kaldırma kararlarına uyacak mı yoksa karara itiraz edecek mi? Zira dava, Twitter'ın eski yönetimi döneminde açıldı ve yeni sahibi Elon Musk'ın döneminde şirket, yayından kaldırma emirlerine uydu.

ABD'de Başbakan Narendra Modi ile yakın zamanda yaptığı bir görüşmenin ardından Musk, şirketin "yerel yönetim yasalarına uymaktan başka seçeneği olmadığını" yoksa kapanma riskinin olduğunu söyledi.

Bu karar, ifade özgürlüğüyle ilgili endişeleri artırıyor. Hindistan'da bakan Rajeev Chandrasekhar, tüm yabancı İnternet platformlarının Hindistan yasalarına uyması gerektiğini söyledi. Bu bağlamda, 2022'de Hindistan'ın 3 bin 417 Twitter URL'sini, 2014'te yalnızca 8 Twitter URL'si engellediğini belirtelim.

HİNDİSTAN HÜKÜMETİ KENDİNİ SAVUNDU

Öte yandan Twitter, hükümetin hesapları engelleme yetkisi olmadığını, yalnızca belirli tweet'leri engellediğini belirtti. Ayrıca, emirlerin gerektiği gibi gerekçelendirilmediğini ve içeriğin kaldırılması için gerekli gerekçelerin hükümet tarafından oluşturulmadığını söyledi. Hesapları ve tweet'leri bloke edilen kullanıcılara hükümet tarafından bilgi verilmemişti.

Hükümet, emirlerin yasal olduğunu savundu. İtiraz edilen içeriğin "Hindistan karşıtı kampanyacılar" tarafından yayınlandığını ve bu tür kullanıcıların kendilerine karşı yürütülen işlemden haberdar edilmeleri halinde anonim olarak tweet atmayı seçebileceklerini ve daha fazla zarara neden olabileceklerini ifade etti. Bu nedenle hükümet, bu emirler hakkında yalnızca Twitter'ın bilgilendirilmesinin uygun olduğunu vurguladı.

Kanun bu emirlerin gizli kalmasını gerektirdiğinden, hangi hesaplara ve tweetlere itiraz edildiği net değil. Ancak kararda atıfta bulunulan bir örnek, en az bir hesabın çiftçinin 2021'de hükümet tarafından getirilen yeni tarım yasalarına karşı protestosuyla ilgili tweetler yayınladığını ortaya koyuyor.

HESAPLARI DA ENGELLEYEBİLİR

Mahkeme şimdi hükümetin sadece tweet'leri değil, tüm hesapları da engelleme yetkisine sahip olduğunu açıkladı. Bu emirler süresiz olarak uzayabilir. Ayrıca, hükümet içeriği engellediğinde, kullanıcının mutlaka bilgilendirilmesi gerekmediğini de ifade etti.

Yasaya göre, kullanıcılara veya bilgileri barındıran şirkete - Twitter gibi - bir engelleme emri verilmeden önce bir bildirim ve mahkemede yargılanma şansı verilmeli. Acil durumlarda, hükümet bir web sitesini hemen engelleyebilir ve daha sonra bildirimde bulunabilir. Ayrıca bir web sitesinin neden engellenmesi gerektiğine dair yazılı ayrıntıların da bulunması gerekiyor. Twitter, hükümetin verdiği emirlerde bunun eksik olduğunu savundu. Ancak mahkeme, ihtilaflı tweet ve hesapları inceledi ve bunların milli güvenlik ve kamu düzenini tehdit edebilecek "çirkin", "hain ve vatana aykırı" içerikler barındırdığının tespit edildiğini ileri sürdü. Bu detayların Twitter ile paylaşıldığı söylendi.

Ayrıca mahkeme, engelleme kararı geçmeden önce gerçekleştirilen inceleme toplantılarında hükümetin ayrıntılı gerekçelerin Twitter ile paylaşıldığı yönündeki iddialarını kabul etti. Mahkeme, kullanıcılara bildirimde bulunmanın takdire bağlı olduğunu söyledi. Hükümetin "Hindistan karşıtı" kampanyacılara bildirimde bulunmak istemediği açıklandı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI

Uzmanlar, bu yargının kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını savunma yeteneklerini sınırladığını söylüyor. Dijital haklar araştırma birimi İletişim Yönetişimi Merkezi'nde program yöneticisi olan Sachin Dhawan, "Bir engelleme emri geçmeden önce kullanıcılara kendilerini savunma şansı verilmeyecek. Bir emir verildikten sonra bile içeriklerinin neden engellendiği konusunda karanlıkta kalacaklar." dedi.

Sonuç olarak, "zaten gizlilikle örtülmüş bir süreç daha da anlaşılmaz hale gelecektir" dedi. Dhawan, bunun mağdur bir tarafa "ihtar ve duruşma" vermek gibi "temel yasal süreçleri" baltaladığını da sözlerine ekledi. Ancak Delhi Yüksek Mahkemesi'nde bekleyen bir başka önemli dava farklı bir sonuca yol açabilir.(bbc)

Twitter bir davayla daha karşı karşıya! Bu defa canı fena yanacak

Öte yandan Twitter, faturaları ödemediği için bir davayla daha karşılaştı. Reuters'ın haberine göre, Avustralya merkezli bir proje yönetim şirketi olan Facilitate, Perşembe günü ABD'nin California eyaletinde Twitter'a karşı bir dava açtı. Facilitate, sosyal medya şirketinin Singapur'daki ofisini yapmak için yaklaşık 400 bin dolar harcamasının yanı sıra Twitter'ın dünya çapındaki dört ofisinde görev aldığını ve ödemelerin yapılmadığını ileri sürüyor.

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