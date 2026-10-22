Washington'dan Suudi Arabistan'daki personeline kritik talimat! Ülkeden ayrılın
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Orta Doğu'da güvenlik endişelerinin yükselmesinin ardından ABD'den dikkat çeken bir Suudi Arabistan kararı geldi. Washington yönetimi, ülkedeki acil görevlerde bulunmayan diplomatik personeli ile ailelerine Suudi Arabistan'dan ayrılmaları yönünde talimat verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı kararın gerekçesi olarak Husilerin saldırılarını ve artan güvenlik risklerini gösterdi.
Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından ABD, Suudi Arabistan'daki diplomatik temsilciliklerine ilişkin dikkat çeken bir güvenlik tedbirini devreye soktu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da görev yapan acil görevler dışındaki diplomatik personel ile ailelerine ülkeden ayrılmaları talimatı verildiğini açıkladı.
Kararın bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle alındığı bildirildi.
WASHINGTON GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında özellikle Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik faaliyetlerine işaret etti.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
“İran destekli Husi milisleri, Suudi Arabistan'a karşı giderek artan bir şekilde düşmanca faaliyetlerde bulunmakta ve bu saldırılar sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksaklıklarına yol açmaktadır.”
Washington yönetiminin söz konusu gelişmeleri ülkedeki Amerikan personeli açısından artan bir güvenlik riski olarak değerlendirdiği belirtildi.
ACİL GÖREVDEKİ PERSONEL KALACAK
Alınan karar, ABD'nin Suudi Arabistan'daki bütün diplomatik personelini tahliye ettiği anlamına gelmiyor.
Talimatın, acil görevlerde bulunmayan diplomatik personel ile bunların ailelerini kapsadığı bildirildi.
Kritik diplomatik görevleri yürüten personelin ise ülkedeki görevini sürdürmesi bekleniyor.
“TÜM KÖRFEZ'DEN AYRILIN” İDDİASINA YALANLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın ardından ortaya atılan bir başka iddiaya da açıklık getirdi.
Washington'ın Körfez ülkelerinin tamamında görev yapan Amerikan diplomatlarına bulundukları ülkelerden ayrılmaları yönünde emir verdiği öne sürüldü.
Bakanlık bu haberleri yalanlayarak alınan kararın tüm Körfez ülkelerindeki Amerikan diplomatik personelini kapsamadığını bildirdi.
Bölgede güvenlik risklerinin yükseldiği bir dönemde Washington'ın Suudi Arabistan'daki personel sayısını azaltma yönündeki adımı dikkatleri yeniden Körfez'deki gelişmelere çevirdi.