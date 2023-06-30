Çin, Türkiye, Rusya ve Güney Kore ile 'mega' anlaşması: Dünyanın uykularını kaçıracak hamle, proje

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santralini ziyaret ederek, işçilerle bayramlaştı. Bakan Bayraktar'a Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile Akkuyu NGS yetkilileri eşlik etti. Burada çalışanlarla birlikte yemek yiyen Bayraktar, ardından tek tek işçilerle bayramlaştı.

Daha sonra gazetecilere konuşan Bayraktar, geçen hafta deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı. Bayraktar, "Bakan olarak ilk ziyaretimi deprem bölgelerine yaptım. Ardından Şırnak'a gittim. Orada çok önemli bir petrol bulduk. Bugün de yaklaşık 30 bine yakın işçi kardeşimizle bayramlaşmak üzere buraya geldik. Çalışmalarla ilgili yöneticilerden bilgi aldık. Tabi Türkiye'nin son 21 yılda enerji alanında yaptığı Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki sessiz devrim çok önemli. Türkiye bu süre içerisinde aşağı yukarı enerjisini 3'e katladı. Şimdi bu enerji devriminin yeni fazına geçmiş oluyoruz. Milli enerji ve maden politikamızın en önemli sacayaklarından bir tanesi nükleer enerji alanı ve Türkiye nükleer enerji programının ilk örneği Akkuyu Nükleer Güç Santrali için burada 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtı sahaya getirdik. Artık burası uluslararası bir nükleer tesis statüsüne kavuştu. Proje büyük bir hızla ilerliyor. Çok kısa bir süre sonra bu projeden elektrik üretmeye ve inşallah her yıl birer reaktörü devreye alarak önümüzdeki süreçte 2028'e kadar bu projenin tümüyle devreye alınmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2'NCİ VE 3'ÜNCÜ NÜKLEER SANTRAL PROJELERİMİZİ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVREYE ALMAK İSTİYORUZ"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, daha sonra şunları söyledi:

"Bu proje çok önemli. Burada Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u karşılanacak. En az bunun kadar önemli bu enerjiyi biz karbonsuz şekilde üretmiş olacağız. Dolayısıyla çevre anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. Burası yaklaşık 35 milyon ton karbon salınımına engel olacak bir proje. Dolayısıyla bizim nükleer enerji programımız hem çevre ile alakalı açıdan hem enerji arz güvenliği açısından hem de çeşitlendirme açısından önem arz ediyor. Tabi ki bu proje tek değil. Bu projenin yanında 2'nci ve 3'üncü santralle ilgili yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. 2'nci ve 3'üncü nükleer santral projelerimizi de hızlı bir şekilde devreye almak istiyoruz. Türkiye'nin nükleer enerji programında küçük modüler reaktörler de önemli. Önümüzdeki dönemde nükleer de önemli yatırımları gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye'nin nükleer enerji ekosistemine çok önemli bir katkı sağlıyor. İnsan kaynağı ve endüstri yönüyle katkı sağlıyor. Yaklaşık 800 civarında talebemiz yurt dışında eğitim aldı ve yurda döndü. 300'e yakını burada çalışıyor. Dolayısıyla istihdam, insan kaynağı yetiştirme kaynağıyla önem arz ediyor. Yerel halka da kazandıran bir proje. Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık yerel sanayiye, Türkiye sanayisine katkısı olan proje. İnşallah diğer projelerde daha yoğun bir şekilde aynısını hep birlikte göreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum."

3 ÜLKE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan edinilen bilgilere göre, Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore ile, Trakya Bölgesi'nde yapılacak üçüncü nükleer santral için ise Çin ile görüşülen ülkeler arasında. Çinli CDB Aviation'ın İcra Kurulu Başkanı Jie Chen, Türkiye ile uçak gönderimi konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu: China Development Bank Financial Leasing ile Türk Hava Yolları yeni bir anlaşma imzaladı. Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, Çin ile yeni bir anlaşma ile Çin devletinin yönettiği China Development Bank Financial Leasing’e (CDB Leasing) ait CDB Aviation ile görüşen THY, şirket ile 6 uçaklık kiralama anlaşması imzaladığı haberi geldi.

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