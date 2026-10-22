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Dünya Trump’tan İran savaşı savunması: “Yaptığımız en iyi işlerden biri”
Dünya

Trump’tan İran savaşı savunması: “Yaptığımız en iyi işlerden biri”

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Trump’tan İran savaşı savunması: "Yaptığımız en iyi işlerden biri"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşa girme kararından pişman olmadığını belirterek Tahran’ın nükleer silah edinmesini engellediklerini öne sürdü. Trump, Ukrayna konusunda Rusya ile yürütülen müzakerelerde ise anlaşmaya yakın olabileceklerini söyledi.

South Carolina’daki seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran’la savaşa ilişkin kararını savunan Trump, bu adımı Tahran’ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek amacıyla attığını ifade etti.

Savaşa girmekten pişman olup olmadığı sorulan Trump, “Hayır. Bence yaptığımız en iyi işlerden biri bu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelledik.” dedi.

Önceki ABD başkanlarının bu yönde harekete geçmediğini söyleyen Trump, kendisinin savaş kararı almaması halinde İran’ın çoktan nükleer silah edineceğini ve bunu kullanacağını iddia etti.

Daha önceki başkanların bu yönde bir adım atmadığını kaydeden ABD Başkanı, kendisi İran'la savaşa girmeseydi Tahran'ın "çoktan nükleer silaha sahip olup bunu kullanacağını" savundu.

Trump, Rusya ile müzakerelerin iyi gittiğini belirtti

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı son görüşmeye atıf yaparak, Moskova ile yürüttükleri müzakerelerin iyi gittiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Şu anda Ukrayna konusunda Rusya ile müzakere ediyoruz. Uzun zamandır ilk kez bir anlaşmaya bu kadar yakın olabiliriz. Bir anlaşmaya yakın olduğunuzda ve çok hassas müzakereler yürütüyorsanız, belki de bir anlaşmaya çok yakındır." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan kamuoyunda bazı çevrelerin bu ortamda ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını beklediğini anımsatan Trump, "Müzakereler yürütürken bu durumda yaptırım uygulamazsınız." şeklinde konuştu.

Rusya'nın serbest bıraktığı Stephen Hubbard adlı ABD vatandaşının şu an yolda olduğunu ve bu hususta Moskova'ya teşekkür ettiklerini de dile getiren Trump, Rusya'nın İran'la savaş sürecine müdahil olmamasından da memnun olduklarını anlattı.

Trump, "Rusya'nın İran sürecindeki etkisi çok az oldu, elbette çok daha fazlasını yapabilirlerdi ancak neredeyse hiçbir şey yapmadıklarından eminim. Bu da dikkate almanız gereken bir husus." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı ayrıca, bir soru üzerine, Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink şirketinin Ukrayna ordusuna sağladığı interneti sınırlandırmasıyla ilgili olarak kendisinin herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Trump, "Bu konuyla bir ilgim yok. Kimin dahli var bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

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