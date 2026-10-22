Husilerden Suudi Arabistan’a 62 hava saldırısı suçlaması

Yemen’de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında karşılıklı saldırılar sürerken, Husilerden yeni bir açıklama geldi. Askeri sözcü Yahya Saree, sosyal medya hesabından Suudi savaş uçaklarının başkent Sana ile Marib, Saada, Lahic ve Taiz vilayetlerini hedef aldığını öne sürdü.

SİVİL YERLEŞİMLERİN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI

Saree, son 24 saatte gerçekleştirildiğini belirttiği 62 saldırının sivil yerleşimlere ve tesislere yönelik olduğunu iddia etti.

Saldırıların Hamis Muşayt Üssü’nden kalkan F-15 savaş uçaklarıyla düzenlendiğini savunan Saree, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu kişilerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi. Açıklamada can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ayrıntı verilmedi.

TOPLAM SALDIRI SAYISININ 2 BİN 855’E ULAŞTIĞINI SAVUNDU

Husilerin sözcüsü, askeri gerginliğin 13 Temmuz’da başladığını belirterek, o tarihten bu yana geçen 100 günde Suudi Arabistan’ın kontrollerindeki bölgelere düzenlediği füze ve hava saldırılarının toplamının 2 bin 855’e ulaştığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekliyor.